L'Allenamento con EMS sono i macchinari in circolazione sono tutti regolamentati e fatti apposta per garantire una sicurezza totale dei clienti.

Il rischio più grande dell’ems training è affidarsi a mani sbagliate, di trainer inesperti o improvvisati. aumentare troppo l’intensità degli impulsi può provocare lesioni muscolari gravi, che possono impiegare molto tempo per sistemarsi. Una precauzione che potete prendere è quella di non svolgere sessioni di allenamento ems se avete dolori e chiedere al trainer di abbassare l’intensità se inizia a diventare doloroso. Limitatevi al massimo a due sedute di allenamento a settimana, distanziate da almeno 72 ore l’una dall’altra. Così il corpo potrà recuperare al 100%. Inoltre bevete molta acqua per aiutare il corpo a smaltire ciò che viene creato con l’allenamento. conclusioni sull’allenamento ems; perché dovreste introdurlo nella vostra vita? Se avete poco tempo per allenarvi non esiste niente di meglio. Gli studi dimostrano che aiuta a costruire muscoli più velocemente rispetto ad altri metodi allenamento.

Solitamente io consiglio di abbinare, quando possibile, questo tipo di attività ad altre. la cosa migliore quindi è integrarla una volta a settimana nel proprio programma di allenamento. in cryonic lab offriamo anche sedute di personal training svincolate dall’elettrostimolazione, proprio per abbinare i due tipi di allenamento ed ottenere, così, risultati sempre migliori. L’unica cosa da tenere sempre presente è che l’allenamento ems potrebbe richiedere tempi di recupero più lunghi. Dipende sempre dal tipo di attività che state svolgendo nello stesso periodo. Inoltre è sconsigliato svolgere altre attività nella stessa giornata, in quanto il carico di lavoro per il corpo potrebbe essere troppo alto. In ogni caso, per accelerare i processi di recupero da attività fisiche multiple, in cryonic lab abbiamo anche la criosauna. Una seduta da 3 minuti a -196 °c permette di sentirsi come nuovi, anche dopo un allenamento molto intenso.

Quindi cosa aspetti? vieni a provare l’ems training, la criosauna e i nostri personal trainer in cryonic lab, via dell’orso 12, Milano. il feedback della maggior parte dei miei clienti è che non hanno mai sudato così tanto e non si sono mai sentiti così congestionati utilizzando carichi così leggeri. La sensazione è unica, 20 minuti di lavoro che vi fanno sentire come se vi foste allenati per ore i dolori muscolari ci sono, come con qualsiasi altro tipo di attività. Si sentono dolori, come riferiscono i clienti, a “muscoli che non pensavo nemmeno di avere”. risulta quindi evidente l’attrattività dell’allenamento ems per chi ha poco tempo (o voglia) per poter andare in palestra. questo metodo di allenamento è fatto e finito in 30 minuti, considerando il tempo per la doccia. Cosa c’è di meglio? Entrando in un studio ems vi viene consegnata una tuta tecnica intima (maglietta e pantaloncino).

Sopra a questa si indossa una tuta tecnica professionale provvista di elettrodi bagnati con acqua, in modo che la conduzione della corrente elettrica sia massimizzata. Quindi vi viene spiegato il macchinario e come si svolgerà la seduta, con tutte le precauzioni del caso. la seduta inizia. Ora dovete scegliere l’intensità dell’impulso elettrico per ogni diverso gruppo muscolare più adatta a voi. Viene personalizzato al massimo in funzione delle proprie capacità e delle proprie soglie. Potete anche focalizzarvi su una specifica area da colpire, aumentando l’intensità dell’impulso in quella determinata zona e riducendola nelle altre. se l’obiettivo è quello di lavorare maggiormente sulla forma dei glutei e non dei bicipiti, si può specificare e personalizzare la sessione in funzione di questo. Il personal trainer conduce tutta la seduta di allenamento. questa si basa sull’alternanza di alcuni secondi di impulso ad alcuni secondi di pausa.