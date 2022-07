Carcare, Milva Abbigliamento chiude: grande liquidazione su tutta la merce con sconti a partire dal 50%

“Dopo 37 anni di gioia pura e soddisfazioni al servizio dei nostri meravigliosi clienti, abbiamo deciso di chiudere il nostro negozio di abbigliamento esclusivo per dedicarci ai nostri nipotini e a ciò che non abbiamo potuto fare prima”. Così Mauro Giribone e Milva Baccino nell’annunciare la chiusura con liquidazione totale del negozio Milva Abbigliamento a Carcare.

Grande liquidazione su tutta la merce con sconti a partire dal 50% quindi a partire da venerdì 5 agosto per 2 mesi per Milva Abbigliamento a Carcare, uno store che si sviluppa su 200 metri quadri di superficie, con 6 vetrine e un ampissimo assortimento di capi per uomini e donne che amano valorizzarsi al meglio con capi di alta qualità.

Nato nel 1985, Milva Abbigliamento è un punto di riferimento, non solo a Carcare, ma anche su tutto il territorio della Valbormida, delle Riviere di Levante e Ponente nell’ambito del savonese e nel basso Piemonte, con proposte di abbigliamento da cerimonia per uomo e donna di ogni età, con specializzazione per l’abito dello sposo.

Un vastissimo assortimento per l’uomo che cerca l’abito perfetto per il giorno del sì, per la cerimonia, con particolare attenzione al papà dello sposo o della sposa, al testimone di nozze, agli invitati in generale a qualsiasi tipo di evento importante.

Le proposte di abbigliamento per la cerimonia da donna offrono ampissima scelta e si rivolgono con particolare attenzione alla mamma dello sposo e della sposa, alle testimoni di nozze, alle invitate in generale a matrimoni, ma anche occasioni particolari e rilevanti.

Ma l’offerta va ben oltre, declinando in tanti stili, dal classico al trendy, dall’elegante al casual, per vestire genitori, parenti, amici nel giorno più importante, per una ricorrenza importante o per occasioni più quotidiane.

“A chiusura della nostra vita lavorativa, avendo maturato il diritto alla pensione, dopo la chiusura del negozio ci riposeremo, ma prima desideriamo ringraziare tutti i meravigliosi e meravigliose clienti che ci hanno scelto in questi 37 anni. Grazie di cuore”, concludono Mauro e Milva.

La liquidazione totale di Milva Abbigliamento a Carcare è un’occasione imperdibile per acquistare i capi più belli a un prezzo scontatissimo, almeno del 50%: quindi dal 5 agosto, vale la pena farci un salto!

Milva Abbigliamento - Via Nazionale 22/E - 17043 CARCARE (SV)

Tel: 019510285 - Cell: 3338017786.