Prezzo è quello che paghi, il valore è quello che ottieni

Davide Bima, responsabile marketing Cuneo Volley: “E' iniziata una importante collaborazione tra la nostra società sportiva e il consulente finanziario dott. Andrea Rabino. Lo scorso mese è stato programmato un incontro formativo per i nostri atleti al fine di poter dare loro alcuni spunti di riflessione sull’importanza nella gestione degli investimenti personali in funzione del proprio stile di vita, dei propri bisogni e dei propri obiettivi a breve, medio e lungo termine”.



Durante la serata si è contestualizzato in periodo storico in cui ci troviamo dove l'inflazione ormai e costante tra il 7 e il 9%; c'è un'elevata bolla attività e oscillazioni degli strumenti tradizionali a fronte di tassi di interesse relativamente bassi ma che molto probabilmente aumenteranno nei prossimi mesi.



Il dottor Andrea Rabino ha introdotto quella che viene tecnicamente definita come “pianificazione finanziaria” che può essere suddivisa in tre punti:

breve periodo : comunemente chiamato oggi, con conto corrente e piccoli accantonamenti;

: comunemente chiamato oggi, con conto corrente e piccoli accantonamenti; medio periodo : 30 -65 anni con programmi di accumulo del capitale e polizze rivalutabili;

: 30 -65 anni con programmi di accumulo del capitale e polizze rivalutabili; lungo periodo: 65- 90 anni con l'assistenza previdenza pubblica e la creazione di una pensione complementare.



Andrea Rabino: “Questi sono argomenti molto complessi, difficili da capire per chi non li ha studiati o non lavora in questo settore ma di fondamentale importanza perché permettono alla persona di potersi programmare un futuro solido senza brutte sorprese. È sempre più importante che ognuno di noi abbia la disponibilità del denaro che effettivamente gli serva nel momento giusto in cui lo deve utilizzare. Il nostro lavoro è proprio quello di poter consigliare e strutturare un piano finanziario che permetta di gestire al meglio le esigenze delle singole persone. Anche se gli atleti del Volley Cuneo sono giovanissimi, devono iniziare ad affrontare questi discorsi perché, se ben gestiti, si trasformano in ottime opportunità”.