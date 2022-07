A Villanova Mondovì al via ‘La Grande Passione’ in ricordo di Vanni Fenoglio [FOTO E VIDEO]

Al via questa mattina, sabato 30 luglio, a Villanova Mondovì la prima edizione della manifestazione motoristica non competitiva dedicata al ricordo di Vanni Fenoglio, scomparso lo scorso anno.

Tantissime le persone e i bambini che hanno raggiunto piazza Filippi per vedere le auto e approfittare per scattare qualche fotografia.

Dopo l'accoglienza nel cuore di Villanova, le Da qui le si sono dirette verso il percorso ribattezzato “ Insieme con Vanni ” (chiuso al traffico), con inizio nei pressi dello sferisterio di Madonna del Pasco, a sua volta trasformato per l’intera giornata in una vera e propria area espositiva con la presenza di tutte le vetture partecipanti alla kermesse.

Un momento di autentica festa organizzato dalla Gasoline Racing Team con il supporto di Enjoy e con il patrocinio del Comune di Villanova Mondovì, pensato per ricordare Vanni Fenoglio e la sua vibrante passione per le Lancia Stratos e per i rally in generale, fortemente voluto dai figli Cristiano e Giorgia, dalla moglie Marilena e dalla sorella Marita.