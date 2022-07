A mezzogiorno la Granda protagonista su Rai2 con Donnavventura

La carovana di Donnavventura aveva fatto tappa in provincia di Cuneo a inizio luglio, ospite dell'ATL Cuneese, che ha coordinato logisticamente le riprese con il regista Maurizio Rossi. Le protagoniste del programma nazionale Rai, format patrocinato dal Ministero del Turismo, hanno visitato la Granda da Mondovì città alle Alpi, solcando i cieli in mongolfiera e visitando la cupola ellittica del Santuario di Vicoforte, le Aree Protette Alpi Marittime con il Parco del Marguareis, apprezzando bellezze artistiche e architettoniche, ma promuovendo attività outdoor ed enogastronomia, fino a percorrere l'Alta via del Sale.