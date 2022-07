L'omaggio di Mondovì al marchio Bertone: lo spettacolo delle supercar in piazza Maggiore [FOTO E VIDEO]

La giornata di oggi è interamente dedicata ai numerosi collezionisti e appassionati che giungeranno in città con le vetture presenti a marchio torinese, raggruppandole nella cornice di Piazza Maggiore di Mondovì Piazza, per poi prendere parte ad un esclusivo evento dinamico.

"È un qualcosa di particolare, fatto per celebrare al meglio la storia di un’icona del mondo dell’auto", racconta Davide Peruzzi, uno tra i membri portanti del comitato. "Dopo il grande successo dei primi due giorni della kermesse e l'evento in ricordo dell'amico Vanni Fenoglio, oggi il gran finale con l’accoglienza delle vetture in piazza Maggiore. Dopo il pranzo, verso le 14.30, ci sarà una simpatica prova di abilità che permetterà ai partecipanti, seguendo l’itinerario prefissato, di raggiungere Prato Nevoso".

Grande soddisfazione anche da parte dell’Associazione La Funicolare, come traspare dalle parole del presidnte Mattia Germone: "L’evento Mondovì e Motori, continua a crescere in termini di qualità e di pubblico, è la conferma che il nostro territorio sa cogliere le opportunità puntando sulle eccellenze che di qui sono partite come i Ceirano (lo scorso anno), i Bertone quest’anno, e su quelle che oggi sono presenti, dimostrazione sono gli istituti professionali che hanno lavorato al progetto di restauro. Non posso che essere orgoglioso, e ci tengo a ringraziare il comitato Mondovì e Motori che con me organizza al meglio ogni singolo momento di questo evento che ne prevede tanti al suo interno. Il grazie più grande va anche agli sponsor privati, pubblici e anche a coloro che dedicano tempo prezioso alla realizzazione di questo evento".