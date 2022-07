L'Unione Veterani dello Sport di Bra prosegue nel proprio impegno al fianco dei più giovani

Con un progetto storico in vita sin dal 2007, che ha permesso in quindici anni di erogare al mondo studentesco un controvalore di ben 30mila euro, l'UNVS Sezione di Bra capitanato dal presidente Giuseppe Gandino, ha in questi giorni confermato la precisa volontà di essere nuovamente al fianco dei giovani premiando i più meritevoli per l'impegno profuso nel contesto scolastico e sportivo.

In quest’ottica l'iniziativa che volta a riconoscere, tramite un criterio matematico, gli studenti meritevoli mediante l'assegnazione di borse di studio ad alunni ed alunne regolarmente iscritti e frequentanti le scuole secondarie di I e II grado, in particolare frequentanti istituti diffusi sul territorio di competenza della sezione braidese dell’Unvs (Bra, Sommarivadel Bosco, Ceresole d’Alba, Sanfrè, Baldissero d’Alba, Sommariva Perno, Santa Vittoria d’Alba e Cinzano), ma che prenderà in considerazione anche domande provenienti da altre realtà scolastiche presenti in provincia di Cuneo.