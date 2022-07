Anche quest’anno l’Associazione San Biagio e Maria Vergine di Miroglio si è attivata per promuovere iniziative che, come da Statuto, favoriscano e connotino l’appartenenza di residenti e ospiti villeggianti al territorio della Val Maudagna e, più in generale, del monregalese.

L’estate del Borgo di Miroglio, sembra oggi decisamente orientato ad accogliere numerosi ospiti e villeggianti che iniziano a popolare la Valle facendovi affluire anche numerosi bambini che ne vivacizzano l’ambiente e sembrano essere il giusto preludio alle attività che verranno lanciate nel corso del mese di agosto.

Residenti e Villeggianti sono pertanto fortemente invitati, nel periodo dal 31 luglio a metà settembre, a essere parte della bellezza del luogo contribuendo a migliorarne l’aspetto esteriore abbellendo le finestre, i balconi, i giardini delle proprie abitazioni, nonché gli angoli e i percorsi caratteristici del Borgo, contribuendo a fare di “Miroglio … un fiore di paese”.

L’estate di Miroglio inizierà con l’ultima domenica del mese di luglio che, come è oramai consuetudine, è dedicata al pane con la sua benedizione e la distribuzione gratuita del medesimo ai partecipanti alla celebrazione eucaristica cui seguirà, la domenica successiva, l’apertura della cappella di San Marco al Pellone (luogo della memoria partigiana), per offrirne la visita a chi transita sulla provinciale e intende fare memoria delle vicende belliche hanno interessato il luogo.

Nel contempo tutti i bambini residenti, villeggianti e ospiti occasionali sono invitati a realizzare disegni a colori a tecnica libera, rispettando il tema “Vi racconto in un disegno la mia estate”, che verranno esposti alla visione del pubblico nel periodo di ferragosto e, nella serata dedicata alla consegna dei riconoscimenti a tutti gli “artisti”, verranno proiettati peri i presenti.

In un paio di pomeriggi della settimana che precede il ferragosto, nell’area verde in località Ponte, Bambini, Genitori e Nonni partecipano ad un pomeriggio di giochi e, sul muro di contenimento del parco giochi, i nostri bambini realizzeranno un murale.

Nel corso del periodo ci sarà anche l’occasione per consumare in compagnia un aperitivo in terrazza e partecipare ad una serata con musica e karaoke organizzata dalla Pro Loco di Frabosa Sottana.

Completeranno il ciclo delle iniziative proposte dall’Associazione San Biagio una visita guidata di villeggianti e ospiti alle sale del “Museo della Montagna e della sua Gente” e una escursione in Valle con la partecipazione di bambini e genitori che in comitiva e merenda al sacco si diranno arrivederci al prossimo anno, all’aria aperta.

L’estate di Miroglio avrà ancora due tappe per completare il percorso: Domenica 11 settembre, Solennità del “Nome di Maria”, festa patronale del Borgo che prevede, dopo la celebrazione della santa Messa solenne, lo svolgimento della processione per le vie del Paese con la statua di Maria Ausiliatrice, che sosterà alla Cappella dell’Annunciazione e tornerà in chiesa per la benedizione conclusiva; Domenica 2 ottobre, dedicata al ringraziamento per i frutti della terra durante le quale l’Associazione San Biagio consegnerà il “Riccio d’Oro” a persona che si è particolarmente distinta in opere di carità a favore del prossimo e, nel pomeriggio, degustazione di caldarroste (negli spazi antistanti la Chiesa); come avviene da numerosi anni alla giornata è invitata l’Associazione Down di Savona Onlus.