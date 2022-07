Ultima domenica di luglio con appuntamenti per tutti nella Granda

Ecco alcuni dei tanti eventi organizzati per questa domenica: consulta i riferimenti indicati per eventuali aggiornamenti, contatti per prenotare o modifiche della programmazione. Le iniziative qui elencate sono organizzate secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Paesi in festa nelle Langhe e nel Roero

A Canale prosegue la Fiera del Pesco. Oggi, domenica 31 luglio, la cerimonia di chiusura della Fiera prevede, dalle 10.30, la sfilata della banda musicale Folklore del Roero, delle associazioni di Canale e degli amici della città gemella di Sersheim. In serata, prenderà inizio dalle 20.30 la camminata in notturna dalla borgata di Madonna dei Cavalli, mentre in piazza Italia il comico di Zelig e Colorado Leonardo Manera intratterrà con i suoi sketch, dalle 21. Nei giorni della Fiera del Pesco sono attivi il luna park in piazza Trento e Trieste, il punto enogastronomico «Ostu der Masche» nei giardini di piazza Castello e il banco di beneficenza nei locali dell’oratorio.

Info: www.canaleonline.it

A Mombarcaro prosegue la Fiera di Sant'Anna e 21° Sagra della patata. Questa domenica è prevista l’esposizione e la vendita di prodotti tipici, artigianato locale e macchine agricole per la coltivazione della patata. Le vie del paese saranno allietate da numerosi artisti di strada; alle 12.30 il pranzo presso il salone dell'Ana con prodotti locali; alle 16.30 per i più piccoli la lettura animata del “Pifferaio di Hamelin” con laboratorio. Alle 19.30 apertura dello stand gastronomico e alle 21.30 la grande serata danzante con l'orchestra “Ornella group” a ingresso libero.

La manifestazione si concluderà il 3 agosto.

Info e programma completo: www.comune.mombarcaro.cn.it

Appuntamento a Barbaresco con la festa di san Donato, che si terrà fino al primo agosto. Oggi, domenica 31, dalle 11 alle 16, sarà la volta di “Gourmet street food time” con vino e bevande dal wine bar La barrique e con la birra di Nastisa. Dalle 15 alle 18 baby party con animazione, giochi, baby dance e truccabimbi. Alle 19.30 verrà aperto il punto di ristoro e, alle 21.30, piazza della Torre ospiterà il concerto “Mi ritorni in mente”, tributo a Mogol e Battisti della cooperativa Arte musica. Info e locandina su: www.comune.barbaresco.cn.it

A Castiglione Tinella in questo ultimo fine settimana di luglio è in programma il Virginia day, dedicato alla memoria della Contessa di Castiglione. Oggi, per tutta la giornata, nell’antica chiesa parrocchiale di Sant’Andrea, si potrà visitare la mostra fotografica dedicata alla celebre nobildonna. Nel pomeriggio, alle ore 17, verrà presentato il volume La donna che osò amare sé stessa: indagine sulla contessa di Castiglione, di Valeria Palumbo. L’autrice parteciperà a una presentazione capace di unire narrazione, musica e immagini dai caratteri innovativi. A seguire sarà consegnato il premio Contessa di Castiglione. Alle 19.30 sarà servito il banchetto e la contessa aprirà i valzer di corte per lo spettacolo curato dalla scuola Star dance di Damiano Ferrero: la piazza si trasformerà in una sala da ballo ottocentesca.

Info: www.facebook.com/associazioneturisticoculturalecastiglionetinella

Appuntamento nel Parco Gurei a Nucetto con la tradizionale ed attesa Ceciata alla Zingarella.

La manifestazione è in programma per oggi, domenica 31 luglio: dalle 18 comincerà la distribuzione della tipica zuppa di ceci servita dalle zingarelle ed accompagnata dalla serata danzante con Bruno Mauro e la band. Info: www.facebook.com/IGurei

Paesi in festa nella pianura e nelle valli cuneesi

A Gambasca appuntamento nel fine settimana con la festa patronale di San Giacomo.

Oggi alle ore 10.15 è previsto il concerto della Banda musicale di Revello con sfilata per le vie del paese. Dalle ore 11 inizieranno le cerimonie religiose e istituzionali a cui seguirà un rinfresco offerto dal Gruppo Adas. Alle 20.30 è in programma “Star Light night”, serata con

osservazioni astronomiche, letture su miti e leggende e attività per i bambini su prenotazione.

Durante i giorni della festa sarà presente anche il luna park.

Info e programma completo su: www.comune.gambasca.cn.it

A Rossana la Pro Loco ha organizzato la 46ª Festa d’Estate. Chiude il fine settimana di festa la serata di oggi con “Protagonisti per una sera” spettacolo di musica e varietà per tutti i gusti. Servizio bar, ingresso libero. Info: www.prolocorossana.it

Monastero di Dronero propone un ricco calendario di appuntamenti gastronomici e musicali per i festeggiamenti patronali di Sant’Anna, in programma fino al 5 agosto. Oggi, domenica 31 luglio, messa e processione dalle 10,30, con la partecipazione della banda musicale di San Luigi di Dronero. Dalle 16 giochi e intrattenimento per bambini in collaborazione con Effetto Farfalla.

Info e locandina: www.vallemaira.org nella sezione eventi.

A Macra e a Celle Macra questo fine settimana sono in programma eventi a carattere teatrale e iniziative per la promozione della conoscenza del territorio quali passeggiate sui sentieri, visite guidate alle borgate Bedale e Villar a Macra, aperi-cena Val Maira presso il Bar Ristorante i Ciclamini di Macra. Oggi, domenica 31 luglio, alle 17.30 a Celle di Macra appuntamento con lo spettacolo teatrale “Di come precipita il doppio di migrante ovvero L’anciuvè suta prucess”. Alle 10 e alle 14.30 a Macra ci saranno visite guidate alle Borgate Bedale e Villar accompagnati da guida turistica. Alle 17 a Macra è prevista l’aperi-cena Val Maira presso il Bar Ristorante i Ciclamini di Macra a Borgata Bedale. I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili in loco oppure on line www.vivaticket.com. Per le visite guidate è obbligatoria la prenotazione e l’iscrizione on line sul sito www.vallemaira.org nella sezione Esperienze - Escursioni organizzate. Obbligatoria la prenotazione anche per l’aperi-cena presso il Bar Ristorante i Ciclamini.

Sempre in Valle Maira da segnalare anche per oggi la festa patronale di San Giacomo a Prazzo con in programma uno spettacolo per i bimbi, mentre a Marmora è in calendario la Sagra del Margaro. Info e locandine: www.vallemaira.org nella sezione eventi

A Sant’Anna di Roccabruna si festeggia la santa patrona della frazione. Oggi, domenica 31 luglio, nel pomeriggio ci sarà musica popolare tradizionale. Locandina su pagina Facebook trattoria Roccerè.

Fino ad oggi, domenica 31 luglio, a Mondovì e nel monregalese, torna “Mondovì e Motori”, storico appuntamento con il Week end con le Vecchie Signore. Questa domenica è previsto il gran finale, con l’evento supercar a tinte Bertone. Per tutta la giornata di oggi, in simultanea all’evento Bertone, proseguirà l’esposizione delle “Vecchie Signore” in Piazza Ellero. In piazza Ellero ci sarà la mostra scambio e l’esposizione di auto, moto, cicli e ricambi d’epoca.

Info: https://lafunicolare.net/it/Tutto_pronto_per_Mondovi_e_Motori

A Villanova Mondovì fino ad oggi è in programma "Villa Fest” con street food, esposizioni e giochi.

Oggi, dalle 11, ci sarà l’esposizione di manufatti artigianali; alle 12,30 pranzo di mezza estate con intrattenimento musicale e dalle 16 alle 21, giochi da tavolo, street food e intrattenimento con la musica del complesso “Gli Autoradio” (ex Castadiva) e del cantautore villanovese Davide Peirano. Info: www.facebook.com/Villanova.Mondovi

Tanti eventi in programma nel fine settimana anche a Limone Piemonte. Questa domenica dalle 17 in zona Maneggio ci sarà lo stage di ballo con il ballerino professionista Alberto Rinaudo sulle note di musiche latino-americane. La seggiovia Cabanaira resterà aperta tutti i giorni nei mesi di luglio e agosto. Anche la telecabina Severino Bottero fino al 28 agosto sarà accessibile continuativamente. Gli impianti di risalita della Riserva Bianca con apertura estiva sono accessibili anche ai ciclisti in mountain bike o e-bike. Info: www.facebook.com/limonepiemonte

A Morozzo nel fine settimana si festeggia San Magno. Oggi si onora il Santo Patrono con la Messa solenne alle 11, seguita dalla benedizione dei trattori e dal rinfresco dei partecipanti in piazza Barbero. Alle 20 la polentata preparata dal gruppo Alpini locale accompagnata da carne alla brace. Dalle 21 serata danzante con le musiche del complesso “Le bolle blu”. Gli appuntamenti proseguiranno fino al 5 agosto. Info: www.facebook.com/Prolocomorozzo

Ad Ormea arriva il Festival dello Street Food In programma anche per oggi, domenica 31

luglio, a partire dalle 11 alle 24. Nel piazzale accanto alla sede dei vigili del fuoco sarà disponibile street food proveniente da tutta Italia, e i cuochi dell’Associazione italiana Cuochi Gourmet cucineranno cibi straordinari, accompagnati da birre artigianali. Oggi è previsto anche l’intrattenimento per i più piccoli con i Gonfiabili. Info: www.comune.ormea.cn.it/it-it/appuntamenti

Per questo fine settimana la Pro Loco Sant’Anna Collarea, a Montaldo Mondovì, ha organizzato la festa patronale. Oggi, alle 20.30 ci sarà la Santa Messa e la processione con l’accompagnamento musica dalla banda di Villanova Mondovì, quindi la serata continuerà in musica al campo sportivo.

Info: www.facebook.com/proloco.santannacollarea

A Roccaforte Mondovì ci sarà la festa di Sant’Anna, nella borgata Prea, nell’alta Valle Ellero.

Oggi sono in programma la S. Messa alle ore 9 e il tradizionale incanto, il cui ricavato sarà devoluto alla parrocchia. Info e locandina su: www.comune.roccafortemondovi.cn.it

Musica e spettacoli nella Granda

Fino ad oggi, a Sangiacomo di Roburent, l’Istituto Italiano della Marionetta, ha organizzato la XXII° edizione del Festival di Teatro di Figura “Sangiacomo in Festival”. Questa domenica, 31 luglio, ore 17.30 la compagnia La Bottega Teatrale di Fontanetto Po (VC) in piazza Edue Magnano presenta “Figure in Varietà”, spettacolo con attori, pupazzi, burattini e muppets. Con Salvatore Varvaro e Giuseppe Cardascio. Al termine saggio conclusivo del laboratorio con i ragazzi di Sangiacomo di Roburent. Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoRoburent

Appuntamento questo fine settimana con “Suoni dalle colline”. Oggi, 31 luglio, la rassegna torna ad Alba, dove nell’Arena Guido Sacerdote alle 21 si esibirà la Jeugdorkest Nederland (Orchestra Giovanile Olandese), in compagnia di Victor Julien-Laferrière, con la direzione del maestro Jurjen Hempel. Info: www.albamusicfestival.com

Torna il Roero Music Fest con quattro appuntamenti del programma 2022.

In apertura in piazza Roma a Guarene, oggi, domenica 31 luglio, alle 20.45, è atteso Mauro Ermanno Giovanardi, cantante dei La Crus. Il suo sarà un evento fra parole e musica, per rimanere ammaliati dalla sua voce in una serata che ripercorrerà alcune delle sue canzoni più belle insieme ad alcuni grandi successi della canzone d’autore italiana. Ingresso gratuito, consigliata la prenotazione sul sito www.roeromusicfest.com, info: www.facebook.com/roeromusicfest

La rassegna “Pomeriggi in musica” organizzati e presentati dalla pianista olandese Monica Hoffman, proseguirà nel seicentesco santuario della Madonna di Hal a Murazzano. Con inizio alle 17 e ingresso a offerta libera, appuntamento questa domenica con il Concerto per la pace

eseguito dal gruppo vocale Ensemble del giglio di Beinette, diretto dal maestro

Livio Cavallo. Sono dodici i brani in programma, presi dal repertorio classico di

autori come Gabrieli, Monteverdi e Guerrero e da composizioni recenti, tra cui alcune dello stesso maestro Cavallo. Info: www.facebook.com/PomeriggiInMusica.Murazzano

Fino ad oggi Occit’amo animerà la Val Varaita. Questa domenica alle 14.30 alla cappella di Santa Brigida a Piasco è in programma un tour musicale con visita guidata agli affreschi del ’400; alle 17 danze occitane con Chiara Cesano e i musicisti della valle. Info: www.occitamo.it/valle-varaita

Oggi, 31 luglio, alle 17.30 al Parco La Pinetina a Cuneo, per la rassegna estiva di teatro organizzata da Il Melarancio “Incanti in città”, la compagnia Pandemonium Teatro di Bergamo metterà in scena lo spettacolo per bambini e famiglie “I tre porcellini” (consigliato dai 3 anni). Biglietti al botteghino a partire da 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. In caso di pioggia lo spettacolo, che è accessibile anche da disabili e con passeggini, sarà annullato.

Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio

A Pian Munè, Paesana questa domenica è in calendario il concerto di musica tradizionale occitana con il gruppo “La Valada” che si esibirà dalle ore 13.00. Un'occasione per far festa, ballare e divertirsi insieme con la musica occitana.

Info: www.facebook.com/PianMune

A Frabosa Sottana oggi, domenica 31 luglio, appuntamento alle 11, presso il lago delle Scalette alle pendici del Mondolè nella cornice delle Alpi Ligure, con la terza edizione del concerto, eseguito dalla Società Filarmonica Villanovese, nel 140° anniversario della propria fondazione, diretta da Corrado Leone. Il paesaggio montano del Comprensorio farà da sfondo alle note armoniose del concerto “Classic Parade” che comprende brani del repertorio classico, riarrangiati in funzione dell’organico bandistico. Il Lago delle Scalette è raggiungibile da Prato Nevoso percorrendo la strada in direzione Balma, mentre da Artesina è possibile camminare sul sentiero escursionistico dal piazzale Quarti. Partecipazione gratuita, info: https://infopointmondole.it

Castelli aperti, arte e cultura

Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Oltre ai castelli saranno accessibili beni storici, artistici e architettonici diffusi sul territorio della Granda in parte privati e in parte pubblici, che si raccontano grazie alle visite guidate. Anche questa domenica saranno numerose le opportunità per scoprire l’affascinante patrimonio storico cuneese.

Anche questa domenica saranno numerose le opportunità per scoprire l’affascinante patrimonio storico cuneese. Di seguito un elenco delle strutture aperte a Cuneo e provincia: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, ad Alto il Castello dei Conti Cepollini di Alto e Caprauna, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra la Zizzola, i musei di Palazzo Traversa, del Giocattolo e Craveri, a Caraglio il Filatoio. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Dronero il Museo Mallè, a Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Govone, della Manta, di Racconigi, di Serralunga d’Alba e di Saliceto. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero e, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra.

Info: www.castelliaperti.it

Oggi, 31 luglio, le visite al Castello Museo di Rocca de’ Baldi saranno dedicate ad approfondire qualche curiosità sulla famiglia dei Marchesi Morozzo della Rocca. Protagonista di questo nuovo episodio della lunga storia del casato è Gaspare Filippo Morozzo orgoglioso Marchese che, decidendo di non partire per l’esilio, cercò di opporsi al nuovo governo. Il percorso si svolgerà tra le sale del piano nobile del Castello di Rocca de’ Baldi per poi aggiungere due preziose tappe: la Parrocchiale di San Marco e, grazie alla disponibilità della famiglia Morozzo della Rocca, la chiesa privata della Madonna del Carmelo, popolarmente detta la Badia, eccezionalmente aperta per il 2022 solo per questa data. Info: www.cuneoalps.it/cultura-e-tour-guidati/tour-guidati-cuneo-alps/castello-e-museo-di-rocca-de-baldi

Questa domenica, dalle 10 alle 18, Ostana si popola di libri e letteratura con il Festival dei libri d'altura, in un progetto di gemellaggio tra comuni dell'arco alpino per la promozione

della lettura e della scrittura in ogni sua forma. È un festival diffuso, che parla di territori, montagne, vallate e delle loro comunità e offrirà una giornata in un contesto naturale e paesaggistico d’e eccezione, con la mostra mercato dedicata alla carta e tante iniziative sparse tra le borgate di Ostana come mostre fotografiche, performance itineranti e presentazioni di libri.

Info: www.facebook.com/visoaviso

Oggi, ultima domenica di luglio, il Comune di Ceresole d'Alba propone un’apertura gratuita del Mu.Batt, il Museo dedicato alla battaglia del 1544. Visite guidate agli allestimenti saranno offerte dalla collaborazione con Turismo in Langa, con il racconto di un evento che determinò

la storia dell’Europa. Il Mu.Batt sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Info: https://comune.ceresoledalba.cn.it/it-it/home