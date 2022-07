Il neo sindaco di Barge e la compagna feriti in un incidente stradale in Val Chisone

Ivo Beccaria durante il recente giuramento come sindaco di Barge

Brutta disavventura per il neo sindaco di Barge, il 52enne imprenditore Ivo Beccaria, e la sua compagna, la giornalista Manuela Miè, involontari protagonisti del grave incidente stradale occorso loro poco prima del mezzogiorno di oggi, domenica 31 luglio, in territorio di Fenestrelle, in provincia di Torino.

A riferilo il settimanale "L’Eco del Chisone", presso il quale la giornalista lavora. Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente la coppia stava percorrendo la Strada Regionale 23 del Colle del Sestriere a bordo di una moto, diretta verso Pracatinat quando sarebbe stata travolta da un’auto che, proveniente dalla direzione opposta, avrebbe improvvisamente svoltato a sinistra per imboccare una stradina laterale.

Immediato l’arrivo dei soccorsi, allertati da un amico della coppia, che li seguiva a bordo di una seconda moto.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco e alle forze dell’ordine, è intervenuto l’elisoccorso del Servizio Regionale 118, che ha trasportato i due feriti all'ospedale Cto di Torino.

Beccaria, eletto alla guida del Comune di Barge con la tornata del giugno scorso, avrebbe rimediato la rottura di un femore e di un braccio. mentre la compagna, sbalzata dal mezzo per diversi metri, avrebbe invece rimediato la frattura del malleolo peroneale, oltre a diverse abrasioni e contusioni.