Dal Friuli ad Alba per guidare il turismo di Langhe, Roero e Monferrato: a Bertero gli auguri della Giunta Fedriga

«Ringrazio Bruno Bertero per il lavoro fin qui svolto. Gli riconosco una professionalità che è stata capace di aggregare le diverse anime della nostra regione, della quale ha saputo valorizzare al meglio le tante eccellenze, rendendo le strategie di marketing del Friuli Venezia Giulia un riferimento nazionale per molte altre realtà».



Queste le parole con le quali l’assessore regionale friulano alle Attività Produttive e al Turismo Sergio Emidio Bini ha ringraziato Bruno Bertero per il lavoro svolto lungo quasi sette anni quale direttore marketing di PromoTurismoFvg, l’ente del turismo friuliano.



Il 59enne manager di origini torinesi – risiede a Givoletto –, si prepara a trasferirsi professionalmente ad Alba, dove ha vinto la concorrenza di oltre 140 concorrenti candidati ad assumere il ruolo di direttore generale dell’Atl Langhe Monferrato Roero, vacante dal 25 giugno scorso dopo le dimissioni di Mauro Carbone.



«Il Friuli Venezia Giulia è nel mio cuore - aveva commentato Bertero comunicando la propria scelta ai vertici della regione friulana -. Saluto con riconoscenza il presidente Massimiliano Fedriga, l’assessore Bini e il direttore generale di PromoTurismoFVG Antonio Bravo, coi quali ho sempre avuto un confronto franco, diretto e costruttivo sulle migliori strategie di promozione per una regione che, dal punto di vista turistico, non ha eguali. Anche per questo i risultati, in termini di dati e presenze di turisti - pure nei periodi più complicati -, sono del tutto evidenti. Lascio l'incarico di direttore marketing prima della scadenza del mio contratto per riavvicinarmi alla mia famiglia e alla mia regione d'origine».