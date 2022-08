In questo articolo cercheremo di far luce su un tema molto attuale è molto importante che è inerente alla possibilità di ottenere un risarcimento danni morso cane.

Sono tante le persone che hanno un quattro zampe, che può essere di diversa razza o di diversa taglia e a seconda di questo potrebbe essere più o meno pericoloso rispetto al morso che può dare. Per quanto riguarda il danno in generale è quella situazione in cui qualcuno riceve un colpo basso, come può essere appunto una perdita di denaro o di salute o di benessere, a causa dell’incuria oppure di una azione sbagliata da parte di qualcun altro che è quindi il responsabile del danno.

Per poter avere un risarcimento danni bisogna provare che questa persona sia responsabile e soprattutto di aver subito il danno e una volta accertato questo bisogna anche quantificare come andare a bilanciare il danno subito. Insomma c’è tutta una procedura da seguire che è ben conosciuta dagli avvocati che si occupano di andare a quantificare il risarcimento danni da parte del proprio cliente, cercando di tutelare i suoi interessi e soprattutto di favorirlo grazie alle proprie conoscenze in questo settore, all’esperienza che continuano a maturare ogni giorno sul campo, in tribunale, negli scontri con le compagnie assicurative.

È molto importante farsi aiutare da qualcuno di competente perché la nostra di efficacia sarà maggiore e altrimenti andiamo a bruciarci l’occasione di poter ricevere in cambio qualcosa a causa di un danno ricevuto.

Come funziona il risarcimento danni per un morso di un cane

Di solito quando si parla di risarcimento danni si fa riferimento, ad esempio, ad un incidente stradale oppure, a un errore medico, eventi che possono essere volontari e involontari, ma troppo poco si parla di quelli che potrebbero essere i danni subiti da un animale che è di proprietà di una persona.

Il proprietario del cane è responsabile di questo tipo di avvenimento se per esempio non ha tenuto il cane al guinzaglio, non l’ho messo all’interno di un recinto sicuro, oppure ad esempio non gli ho messo la museruola. Soprattutto i cani di grossa taglia, ma anche quelli di piccola taglia, devono essere gestiti in maniera corretta e scorrazzare liberi in appositi spazi come potrebbero essere parchi adibiti per cani, dove possono giocare liberi.

Questo non possono farlo nelle zone pubbliche, proprio per andare a scongiurare il pericolo che il cane abbia un comportamento imprevedibile e morda non solo una persona ma anche il cane dell’altra persona che magari è di taglia più piccola.

Il morso di un cane potrebbe essere più o meno grave, quindi bisogna anche quantificare il danno che si è ricevuto dal punto di vista fisico: di solito viene curato al pronto soccorso e dunque è il medico a dare un referto e quindi un’indicazione del tipo di danno che ci è stato inferto. In questi casi potrebbe essere molto utile raccogliere la testimonianza di qualcuno che era presente e che può fornire delle indicazioni in più.