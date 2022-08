Un'azienda che si occupa di smaltimento rifiuti con autorizzazione è una società seria perché in possesso di tutti i certificati che le sere abbiano per operare al meglio in un settore molto delicato che ha che fare con trasporto, demolizione, intermediazione e recupero appunto dei rifiuti ed è una cosa molto importante perché è una garanzia di professionalità per chi si affida ad essa.

Infatti un'azienda del genere nella maggior parte dei casi è iscritta nel registro provinciale di tutte quelle ditte che eseguono operazioni di recupero di rifiuti in un regime che viene definito ordinario.

Questo assicura al cliente per un fatto molto importante cioè di avere a che fare con un'azienda dove lavorano professionisti competenti e professionali in tutte le fasi della gestione del rifiuto. Al di là se sono speciali o meno perché ci possono essere anche quelli ingombranti o quelli tossici e quindi per questo parlavamo di una materia molto complicata.

Si tratta quindi un argomento che ha a che fare con l'ambiente e l'ecologia e quindi non può essere sottovalutato perché altrimenti sarebbe una cosa incivile Però per fortuna ci sono delle aziende che prendono sul serio questo lavoro ma la stessa cosa vale per i cittadini.

Inoltre non dimentichiamo che se un'azienda non ha questa autorizzazione diventa vittima di sanzioni, controllo e vigilanza da parte degli enti preposti a questo fatto.

In definitiva possiamo dire che il trasporto di più dei rifiuti nonché dello smaltimento può essere effettuato da aziende che abbiano un autorizzazione idonea di cui esistono due versioni e che dipendono da chi produce il rifiuto e da chi lo trasporta perché ci potrebbe essere un trasporto di merci per conto terzi o per conto proprio perché, un'azienda che non vuole affidare a terze persone il trasporto di rifiuti pericolosi o non pericolosi in quantità che non accada o dopo una soglia può essere autorizzata dopo aver presentato una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'albo, che ovviamente dovrà essere territorialmente competente e queste aziende non saranno tenute a prestare garanzie finanziarie.

Altre cose da sapere

Inoltre quest'ultima azienda di cui parlavamo poco fa possono beneficiare della procedura di iscrizione semplificata a patto che le operazioni di trasporto che andranno ad effettuare siano parte integrante dell'organizzazione dell'impresa dalla quale sono prodotti appunto questi rifiuti e quindi si tratta di aziende che effettuano in genere attività professionali di trasporto, ma che operano il trasporto dei rifiuti di cose che loro stesse producono e per le quali hanno un vantaggio.

Questo vuol dire che senza questi requisiti un'impresa che può trasportare i rifiuti della propria attività dovrà ricorrere a una procedura ordinaria o semplificata di iscrizione mentre per quanto riguarda la tipologia dei rifiuti che sono ammessi al trasporto dovranno essere attinenti a quel tipo di attività che esercita quella azienda, ma quelli derivanti dalle attività di costruzioni, scavo e demolizioni saranno comunque esclusi dall'obbligo di tenuta del registro di scarico e carico rifiuti.

Infine ricordiamo che se l'impresa è in possesso di questa autorizzazione di trasporto di rifiuti per conto proprio non potrà usufruire di questa autorizzazione.