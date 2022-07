In Granda 17mila persone in attesa di trapianto: l’Aido cuneese invita a "fare la cosa giusta"

Una vignetta di Danilo Paparelli per ricordare a tutti l'importanza di donare gli organi

"Finalmente ci siamo, il periodo che da tempo lega l'Italia alle vacanze, agosto, è arrivato! Ma se è vero che davvero tante sono le persone che con la loro adesione hanno voluto dare concretezza a un gesto generoso, altruista, d'amore, nella sola Granda sono oltre 17.000 le persone che purtroppo non potranno andare in vacanza perché in attesa di un trapianto".



E’ quanto si spiega dalla sezione cuneese dell’Associazione Italiana Donatori di Organi (Aido), che ricordando il motto del sodalizio – "Donatori Aido persone di polso" – invita a fare la cosa giusta esprimendo "un sì che moltiplica la vita anche al mare sotto l'ombrellone".



"E’ davvero semplice", sottolineano i volontari dell'associazione, che ricorda gli indirizzi utili a informarsi e scaricare la documentazione utile a compiere questo importante gesto di generosità: https://www.aidopiemonte.it/scarica-modulo, https://digitalaido.it/aido/iscrivitiscelta.php , cuneo.provincia@aido.it.