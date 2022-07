I Titans ospiti dell’Alba Rugby per una spettacolare doppia esibizione

Doppia esibizione Titans nella giornata di oggi, domenica 31 luglio, al fianco dell'Alba Rugby, realtà emergente del panorama sportivo albese.

Presso il campo "Coppino" di Alba, una dozzina di giovani atleti di Alba Cheer hanno intrattenuto il pubblico in occasione dell'evento promozionale organizzato dalla società rugbistica albese a conclusione di un programma che ha visto coinvolti i ragazzi dei centri estivi cittadini.

Le due esibizioni sono state una al mattino, in apertura dell'evento, e una nel pomeriggio, prima delle premiazioni, quest'ultima supportata dalla regia musicale di Radio Alba.

"E' stato un piacere presentare sul campo esercizi di difficoltà via via crescenti, spaziando dagli stunt ai jumps, dai basket al tumbling e alle piramidi, un'occasione privilegiata per gli atleti per ritrovarsi in un contesto extra-palestra", dicono i referenti dell'associazione sportiva che ha sede in corso Asti.

Applausi come sempre a scena aperta, con commenti stupiti da parte di chi è meno avvezzo a evoluzioni come quelle presentate dagli atleti di Alba Cheer. Il tradizionale terzo tempo con lo spirito di accoglienza proprio del mondo del rugby ha fatto il resto, facendo sentire i Titans graditi ospiti.

A un mese dall'ultima apparizione in occasione del Rally di Alba, Alba Cheer è tornata così ad esibirsi tra il pubblico albese, preludio di nuovi appuntamenti di fine estate che presenteranno a tutta la popolazione il meglio del cheerleading made in Alba.