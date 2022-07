Oltre 120 atleti al traguardo dell'undicesima "La Via dei Lupi" di Limone Piemonte

E’ stato un pomeriggio speciale quello vissuto da Limone Piemonte con la 11ª edizione de La Via dei Lupi a dare nuovo impulso alle attività estive della stazione sciistica invernale, ormai diventata un riferimento anche per il mondo della corsa offroad. Non si era ancora spenta l’eco della partenza del Cro Trail, famoso in tutto il mondo, che si è tornati a correre sui sentieri intorno al cento cittadino per la prova di corsa in montagna, ormai una classica del calendario non solo piemontese.

Sugli 11,4 km del tracciato, con un dislivello positivo di 660 metri, la gara è stata incerta fino alla fine con Lorenzo Parodi, che solo nel finale è riuscito a costruire un margine di assoluta sicurezza, andando a tagliare il traguardo in 55’57”.

Dietro il portacolori della Trail Runners Finale Ligure è giunto Alessandro Arnaudo (Cambiaso Risso) staccato di 26”, terza posizione per Emanuele Falla (Valsusa Running Team) a 46”, unici atleti a contenere il distacco sotto il minuto.

In campo femminile prima piazza per Eufemia Magro (Asd Dragonero) che in 1h06’12” ha tenuto a 6’38” Marcella Ferraro (Pod. Savonese) e a 6’57” Alice Biasi (Atl. Roata Chiusani).

Ben 126 gli atleti al traguardo, numero di non poco conto per l’evento di corsa in montagna, per il quale gli organizzatori della W.W.P. Organization dicono grazie all’amministrazione comunale di Limone Piemonte, alla Uisp, che ha inserito la gara nel proprio calendario, e a tutte le associazioni che come sempre hanno garantito il loro supporto. Appuntamento al prossimo anno, per un evento ancora più in grande.