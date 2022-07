Ennesimo oro nella corsa a ostacoli per il campione cuneese Bruno Manca

Un'altra ottima prestazione per l'atleta cuneese Bruno Manca, capitano del Team Ocr Arena Contest, che nella 7ª tappa del circuito nazionale K1 Ocr Challenge, a Pallare, in provincia di Savona, si è aggiudicato il 1° posto assoluto.



La K1 Ocr Challenge è un circuito nazionale con varie tappe di cui Gallipoli, Foligno, Rovigo, Marina di Pulsano, Reggio Emilia, Ardea (Roma), Savona, Desenzano del Garda, Spoleto e Cave (Roma) e a fine circuito assegnerà il titolo Italiano relativo al circuito.



Ottima prestazione anche per altri tre atleti della Ocr Arena Contest con un inaspettato 2° posto per Luca Mercurio, un 4° posto per Stefano Santus e un 5° posto per Pietro Ellena.



La Ocr (Obstacle Course Race) è una tipologia di gara non tradizionale, che prevede una corsa nel fango o una corsa che combina ostacoli da superare, naturali e artificiali. Uno sport nuovo e completo in cui si sfida in maniera estrema la propria resistenza.



I percorsi possono essere vari, con una distanza che va da 1 a 50 km per le ultra, e includono passaggi su strade sterrate, sentieri, terreni accidentati e fangosi. Tutto questo affrontando qualsiasi evento atmosferico si presenti, che significhi correre sotto il sole, la pioggia o la neve.



Durante la gara si affrontano fossati, fiumi, muri da scavalcare di diversa altezza e materiale. Non si esclude il trasporto di oggetti pesanti, lo strisciare sotto fili spinati o l’arrampicarsi utilizzando funi o anelli.



Il capitano del team, col nome di battaglia di Bruno "Highlander" Manca, ha anche portato a casa, nelle gare precedenti, il 1° posto di categoria alla "Brave Heart Ocr" di Chieri, alla "Warrior Race Winter Ocr" di Rubiana, alla K1 Ocr Challenge di Rovigo, alla Warrior Race Sprint Ocr di Almese, alla Nature Race Ocr di Villasimius e alla Samurai Battle Ocr di Brandizzo, oltre al 2° posto di categoria alla Farm Run Ocr di Parma.