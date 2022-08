Cuneo: bloccati da maggio i lavori al cimitero di Madonna delle Grazie

“I lavori sono stati interrotti di punto in bianco e adesso stiamo cercando di tutelarci dal punto di vista legale. Siamo già stati sfortunati una volta, con quel cantiere, ma il nostro primo obiettivo sul punto rimane quello di concludere i lavori nella maniera più rapida possibile”.



A parlare è il vicesindaco di Cuneo Luca Serale – nella sua veste di assessore delegato ai lavori pubblici - , e il cantiere in questione è quello relativo al cimitero di frazione Madonna delle Grazie. Che avrebbero dovuto concludersi il 4 luglio scorso ma che, invece, si sono interrotti addirittura il 19 maggio.



I lavori – affidati alla Bua Costruzioni Generali srl di San Benigno Canavese – prevedevano la costruzione di 166 loculi e 96 cellette cinerarie. Attualmente risultano realizzati gli scavi, la fondazione e il primo volume di elevazione sino al primo livello dei loculi.



A Spinetta si attende l’approvazione di una variante

Curiosamente anche i lavori di ampliamento del cimitero di Spinetta risultano attualmente in pausa (seppur per ragioni che, con contenziosi legali di sorta, non hanno nulla a che fare).



Regolarmente consegnate il 22 novembre 2021 le opere, il cantiere della ditta Massucco Costruzioni di Cuneo per la realizzazione di 80 loculi e 48 cellette ossario-cinerarie è partito pochi giorni dopo diretto verso il 4 luglio (anche in questo caso, data di fine lavori).



La redazione di una perizia di variante suppletiva per l’adeguamento dei costi agli oneri di sicurezza Covid-19 e per le variazioni eseguite in corso d’opera ha rallentato i tempi e, ora, se ne attende l’approvazione per arrivare a conclusione. Mancano ancora la pavimentazione, le lapidi e alcune rifiniture.