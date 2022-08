La comunità di Bellino si attiva per la cappella della Confraternita della Santissima Trinità

Una domenica dedicata al recupero e al restauro della Cappella della SS. Trinità nel comune di Bellino.

Domenica 21 agosto, nella parrocchia di San Giacomo, alle 10, verrà celebrata la S. Messa a seguire grande incanto con prodotti ed oggetti di artigianato locale. Il ricavato sarà devoluto a favore del restauro della Cappella.

"Solo con l’aiuto di tutti, - spiegano i promotori dell'iniziativa - la collettività bellinese riuscirà infatti a tutelare quanto realizzato, con tanti sacrifici, dai propri avi, i quali saranno sicuramente orgogliosi nel constatare che le nuove generazioni nutrono un immutato amore per le “terre alte” bellinesi, pur avendo dovuto abbandonare gli amati villaggi natii per emigrare verso i centri urbani di fondo valle in cerca di nuove occasioni lavorative".

CENNI STORICI

enni storici ed architettonici relativi alla Cappella della Santissima Trinità tratti dalla ricerca inedita di Giovanni Bernard: “Scaglie di storia religiosa a Bellino” – vol. 1 e vol. 2.

La chiesa della Confraternita della Santissima Trinità è una chiesa sussidiaria che fa parte dell’insieme di edifici religiosi dell’insediamento di Borgata Chiesa.

Viene citata per la prima volta in un atto notarile di compravendita datato 21 aprile 1641 (atto notaio Richard presso Archivio Parrocchiale di Bellino).

Sin dal XVIII secolo è stata individuata quale sede di appoggio della Compagnia della SS. Trinità, che sostituì, nella parrocchia di San Giacomo, la precedente istituzione del S. Rosario.

Dopo la seconda guerra mondiale, le fila della Compagnia si assottigliarono progressivamente, fino a sparire del tutto, specie nelle processioni in divisa, verso gli anni settanta quando lo spopolamento del paese divenne fenomeno irreversibile.

L’edificio ha pianta esagonale, probabilmente dettata dalla necessità di far fronte al rischio valanghe, con ciascun lato che misura internamente poco più di 4 mt e tetto a capanna, a due falde inclinate; il manto di copertura è in lose posate su orditura lignea.

La struttura muraria esterna è in conci di pietra e calce così come la cupola sovrastante che poggia sui sei pilastri e pennacchi angolari.

Il campanile è a vela con croce e campanella, impostato sul proseguimento della facciata principale, ed è realizzato sempre in conci di pietra e calce locale, finito ad intonaco. Riporta ancora evidenti i segni delle fucilate sparate da tedeschi e repubblichini nell’autunno del 1944.

L’ambiente interno della chiesa, rischiarato da quattro finestre, è costituito da un’aula unica, comprensiva di presbiterio con altare principale in muratura, addossato alla parete di fondo, e decorato a finto marmo. La sede del tabernacolo, rimosso e trasferito nella casa canonica nella sala dedicata alla celebrazione delle messe invernali, è sormontata da quattro colonnine dorate reggenti una corona mentre ai due lati sono posti quattro fiori finti e due candelieri (Giovanni Bernard – Scaglie di storia religiosa a Bellino - 2002)

Il pavimento interno è realizzato in assito ligneo in assi di larice risulta piuttosto deteriorato.

La cappella è stata arricchita nel 1847 con affreschi del pittore Parini (?) il cui nome appare nella strombatura esterna di una finestra, volta a nord-ovest, accanto alla data 30/7/1847. Le pitture compongono motivi geometrici che, nella volta, racchiudono la colomba dello Spirito Santo.

Successivamente, nel 1872, fu raggiunta da una imponente slavina primaverile, scesa lungo l'alveo del torrente "reou dei Pelvou", che provocò qualche danno.

Il grande quadro dossale dell'altare riporta la data dell'episodio e forse fu acquistato all'epoca quale ringraziamento e invocazione alla protezione divina.

In quell’occasione, vi furono estesi interventi di riparazione e, successivamente, forse nel periodo 1920-30, un rifacimento del tetto.

Nel periodo 1970-1980 si interruppero le funzioni religiose, compresa la messa della festività dedicata alla S.S. Trinità, per motivi di sicurezza dovuti a fessurazioni della volta

Aspetti artistici: