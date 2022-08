Mondovì, calano le donazioni di sangue: "La situazione sta diventando difficile"

Purtroppo sta diminuendo il numero di persone che si recano a donare il sangue: "La situazione sta diventando davvero difficile, c’è stato un giorno in cui abbiamo avuto solo tre donazioni in tutta la giornata”.

A spiegarlo è la Dottoressa Antonella Tornello, responsabile del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Ospedale di Mondovì, segnalando una situazione che rischia di non essere più sostenibile, con mancanza di sangue e plasma per quasi tutti i gruppi sanguigni.

È importante ricordare a tutti - continua - che le sale operatorie non vanno in vacanza e non hanno momenti di stop in quanto le emergenze, purtroppo, ci sono tutti giorni, così come le operazioni programmate, comunque fondamentali per tutelare la salute di tutti i cittadini. Per questo è fondamentale ricordarsi di donare prima di partire per le vacanze”.

Nel periodo estivo, particolarmente critico per le donazioni, è possibile prenotarsi anche il giorno stesso della donazione, nel caso in cui non si sia riuscito a programma per tempo, semplicemente chiamato il centro trasfusionale al numero 0174-677184.

Le donazioni si effettuano presso l’Ospedale tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 11.

Ci saranno inoltre tre aperture straordinarie al sabato: esattamente il 30 luglio, 6 agosto e 27 agosto.

Chi non ha mai donato, si può iscrivere fin da subito all’associazione per ricevere tutte le informazioni per diventare donatore di sangue o plasma: https://avasfidasmonregalese.it/modulo-iscrizione/.