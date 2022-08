Stage alla Sorbonne con l’Alliance française

Si è concluso felicemente lo stage di 24 studenti delle scuole superiori della provincia di Cuneo alla Sorbonne a Parigi.

Il progetto didattico elaborato dalla Alliance française di Cuneo è ripartito questa estate dopo due anni di pausa dovuta alla pandemia. Il progetto ha permesso agli studenti di seguire il mattino i corsi dei docenti universitari della Sorbonne il mattino e proseguire nel pomeriggio con la scoperta della città grazie a un ricco programma di visite che hanno compreso i luoghi emblematici della capitale francese. Gli studenti hanno potuto ammirare oltre ai capolavori dei tre musei più celebri, il Louvre, il Musée d’Orsay e il Centre Pompidou, anche la tecnologica struttura della Très Grande Bibliothèque intitolata a Mitterrand le cui quattro torri in vetro svettano sullo skyline parigino, il Panthéon dedicato ai grandi uomini, ma ultimamente anche alle grandi donne, la Sainte Chapelle e il Musée Carnavalet che insieme alla Maison de Victor Hugo costituisce una chicca per gli amanti della cultura francese. Alcune impressioni fra i commenti a vivo degli studenti “Non volevo più rientrare in Italia” o ancora “un’esperienza magnifica che rimarrà sempre impressa nel mio cuore, mi sono innamorata di Parigi e spero di ritornarci presto!”.

Anche i genitori hanno apprezzato telefonando personalmente all’organizzatrice che, non avendo potuto partecipare di persona per motivi sanitari, è restata in contatto costante con il gruppo.

I docenti del liceo esabac “Soleri” di Saluzzo come pure la docente dell’Istituto Guala di Bra hanno tenuto a esprimere il loro personale ringraziamento per lo stage perfettamente riuscito. Altri licei a livello nazionale si stanno prenotando per effettuare la bella esperienza il prossimo anno.