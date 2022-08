Una mappa online per vivere il quartiere San Paolo a Cuneo

Gli educatori della cooperativa Emmanuele, per il progetto LA BOA, nel corso degli ultimi mesi hanno raccolto a più voci il bisogno e il desiderio di scoprire e mostrare le attività del quartiere San Paolo. Il quartiere a sud di Cuneo viene spesso definito come “dormitorio”, per il fatto che le persone ci tornano solo a dormire e la maggior parte della giornata la passano nel resto della città o addirittura fuori, per studiare o lavorare. In tutto questo un fondo di verità c’è, ma al tempo stesso il quartiere offre molte opportunità per quando si ha del tempo libero e si torna a casa: da associazioni sportive, culturali, la biblioteca, realtà attive…e tanto altro!

La mappa nasce quindi con l’obiettivo di raccogliere, in un unico spazio, tutte le realtà attive e le associazioni che hanno sede o intervengono nel quartiere San Paolo. Al tempo stesso la mappa è un’opportunità per scoprire i negozi di prossimità che ci sono nel quartiere; anche perché San Paolo, pur essendo uno dei quartieri più giovani della città, sta anche lui “invecchiando”, aumentando il numero di persone anziane che vi abitano e che possono quindi giovare di una serie di attività commerciali comode e a due passi da casa.

La mappa al momento è in formato virtuale e la puoi trovare online sul sito www.laboacuneo.it. In giro per il quartiere puoi anche trovare delle cartoline di spiegazione che contengono il QR code: un quadratino nero che inquadrato con la fotocamera del cellualre permette di colelgarsi direttamente al sito della mappa.

Per informazioni o segnalazioni: Elena Barberis (cooperativa Emmanuele) cell. 388 117 8400 – sanpaolo-cuneonuova@laboacuneo.it

Il progetto LA BOA è uno degli interventi immateriali del piano periferie di “Periferie al centro - Nuovi modelli di vivibilità urbana”. E’ un progetto del Comune di Cuneo che ha attivato un percorso di coprogettazione, che vede coinvolte le Cooperative Sociali Emmanuele, Momo, Fiordaliso e Valdocco. Le cooperative hanno costituito un raggruppamento temporaneo di imprese coordinato dalla Cooperativa Sociale Emmanuele (capofila).

Per maggiori informazioni o per dare il tuo contributo e il tuo punto di vista come cittadino, commerciante o associazione, contattaci:

info@laboacuneo.it

www.laboacuneo.it