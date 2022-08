Sono due le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Alba che dalle ore 14 di oggi, lunedì 1° agosto, stanno lavorando per spegnere l’incendio che ha interessato due automobili nel cortile di un’abitazione privata in strada Missione, in zona Mussotto.

Non si conosce al momento la possibile ragione dell’incendio. Dalla zona, l’area collinare alle spalle dell’ipermercato Big Store, si è alzata un’intensa colonna di fumo, ben visibile anche a chilometri di distanza.