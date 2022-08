Incidente nella mattinata di oggi, lunedì 1° agosto, nel comune di Cavallermaggiore.

I vigili del fuoco di Fossano e Busca hanno operato per le messa in sicurezza di un veicolo uscito fuori dalla sede stradale.



All'interno una persona, di cui non sono state rese note le generalità, è stata presa in cura dall'equipe medico sanitario del 118 e successivamente trasferita all'ospedale S.S. Annunziata per accertamenti.