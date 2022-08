Recupero di un alpinista sulla via ferrata del Marguareis, ma è un'esercitazione

Nella giornata di ieri, domenica 31 luglio, si è svolta nel comune di Chiusa di Pesio un’esercitazione congiunta tra Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Lungo il sentiero Sordella, una via ferrata che conduce in cima al Marguareis (2651m), è stato simulato il recupero di un alpinista infortunato. I sanitari del SASP hanno immobilizzato l'infortunato e lo hanno imbarellato per procedere con le calate in parete. Successivamente, una volta raggiunto il canalone dei Torinesi, si è proceduto a calare la barella con la tecnica lecchese, che prevede l'utilizzo delle corde e di ancoraggi naturali e umani, sino al sentiero sottostante.

Come ormai prassi la giornata è stata segnata dall'ottima sinergia tra gli operatori dei due Corpi, in seguito ad una storica collaborazione ulteriormente rafforzata dagli accordi siglati a livello nazionale e regionale.