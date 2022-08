Da cosa può dipendere il gonfiore addominale e quali sono i rimedi?

Il gonfiore addominale è un problema comune che può causare disagio, sia in termini fisici che psicologici. Le cause possono essere molteplici, partendo da un'alimentazione eccessivamente grassa o sbilanciata, fino ad arrivare alla regolare assunzione di alcool, all'aerofagia e ad un altro fenomeno piuttosto diffuso come la stitichezza. Anche i trattamenti per risolvere questo problema possono variare, ovviamente in base alla causa che lo determina. Noi, dunque, in questo articolo scopriremo insieme cos'è il gonfiore addominali, la sua sintomatologia e gli eventuali rimedi, premettendo che conviene sempre chiedere un parere ad un bravo medico.

Cos'è il gonfiore addominale?

Pur non potendo considerarla una patologia, perché non lo è, il gonfiore all'addome è una condizione che può rendere molto difficoltosa la vita, anche da un punto di vista sociale. Quando si parla di pancia gonfia, si fa riferimento ad uno stato in cui lo stomaco tende a riempirsi di gas o aria, causando così una forte tensione dell'addome e una fastidiosa sensazione di imbarazzo.

Solo in alcuni casi il gonfiore addominale può essere il sintomo di una condizione più grave, come la sindrome dell'intestino irritabile o l'intolleranza al lattosio. Per questo motivo, se il fastidio si presenta con regolarità e con punte di dolore elevate, è importante rivolgersi al medico per escludere eventuali problematiche più serie, o per affrontarle nella maniera corretta.

Qual è la sintomatologia del gonfiore all'addome?

Chi soffre di gonfiore addominale sicuramente avrà ben presenti i sintomi che più di frequente si manifestano con questa condizione. Fra i sintomi più diffusi troviamo la già citata tensione allo stomaco, che in realtà rappresenta il segnale meno fastidioso e meno preoccupante. Alle volte può comparire un'altra complicazione come la diarrea, che può peggiorare la situazione, anche a causa del fatto che è essa stessa responsabile dell'aumento delle quantità di gas.

Il dolore causato dal gonfiore addominale può variare di intensità, da un semplice senso di pesantezza fino ad arrivare a crampi allo stomaco più o meno intensi. In ogni caso, questa condizione ha di solito un impatto negativo sul benessere e sulla qualità della vita, rendendo le attività quotidiane molto difficili da svolgere, e creando un senso di imbarazzo altrettanto complesso da sconfiggere.

La pressione all'addome può raggiungere livelli tali da causare la comparsa di dolori e fitte al basso ventre: una situazione dovuta alla pressione della pancia sull'intestino e su altri organi vitali. Infine, il pacchetto di sintomi viene completato dagli attacchi di nausea, dal reflusso gastroesofageo e dal meteorismo.

Quali sono i rimedi più efficaci?

I rimedi per trattare il gonfiore addominale sono numerosi, anche se come detto dipendono dalla causa stessa che determina questa condizione. Generalmente fare sport aiuta, in quanto consente di movimentare l'intestino favorendo l'espulsione dei gas. Anche l'alimentazione gioca un ruolo molto importante: si consiglia infatti di consumare cibi leggeri, che a loro volta possano aiutare a liberare l'intestino, evitando gli alimenti piccanti, i grassi e le fritture. Anche i probiotici sono efficaci per risolvere il problema del gonfiore addominale, perché aiutano a riequilibrare la flora intestinale.