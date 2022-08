La collezione di scarpe NFT di Amarossa va a ruba

Amarossa , giovanissimo brand della provincia di Venezia, ha da poco lanciato una Capsule Collection in edizione limitata che sta andando letteralmente a ruba.

Un boost alle vendite folgorante (quasi tutti i modelli sono stati venduti in meno di un mese), che può essere spiegato solamente raccontando l’unicità dell’offerta proposta da questo marchio 100% Made in Italy.

Infinite Loop, così si chiama la capsule, è costituita da 100 pezzi unici e numerati con il seriale esclusivo della collezione. Tutte le scarpe sono ecosostenibili ed ecologiche, a impatto ambientale zero, riciclabili, compostabili e biodegradabili in ogni loro parte. Ma non finisce qui: ogni singolo modello “fisico” ha anche un corrispettivo virtuale, sotto forma di Non Fungible Token, che l’acquirente riceve gratuitamente una volta acquistata la scarpa.

Non è la prima volta che un brand di moda utilizza gli NFT per fidelizzare nuovi clienti, generare nuovi flussi d’entrata, raccogliere fondi per una buona causa, migliorare la propria immagine oppure raggiungere un nuovo pubblico. Nike, Gucci, Dolce e Gabbana, tra gli altri, hanno creato migliaia di NFT di esemplari unici di scarpe. Brand emergenti hanno già sperimentato l’ibridazione tra reale e virtuale. Ma nessun marchio italiano aveva mai creato una collezione fisica che offrisse anche la versione digitale della calzatura, identica in tutto per tutto. Non gratuitamente, questo è certo.

Moda circolare e NFT: la nuova frontiera della sostenibilità firmata Amarossa

Anche se il primo campo di applicazione degli NFT è stato quello dell’arte (con una serie di vendite all’asta che hanno raggiunto i 69 milioni di dollari), c’è voluto davvero poco prima che il mondo della moda cogliesse l’enorme potenziale economico degli NFT.

I Non Fungible Token hanno conquistato la scena per tutto il 2021, grazie a un ecosistema sano e rialzista e all’entusiasmo degli investitori. E i volumi di vendita non si sono fermati nemmeno nel 2022, raggiungendo ben 3,7 miliardi di dollari a maggio. Recentemente, a causa del disastroso bear market e del crollo del mercato dei bitcoin, il settore ha registrato segni di cedimento. Ma questo non ha certo fermato l’entrata di nuovi player, soprattutto in ambito fashion. Amarossa è un esempio lampante.

Il progetto Infinite Loop, realizzato in collaborazione con FiloBlu S.p.A., società di consulenza strategica on e off-line, è nato con l’obiettivo di innovare e di estendere il concetto di sostenibilità a un mercato in espansione come quello del Metaverso.

La mission del Chief Executive Officer di Amarossa Alberto Masenadore e del Founder di FiloBlu Christian Nucibella, infatti, è quella di creare delle scarpe ecosostenibili utilizzabili tanto nella realtà, quanto nel mondo virtuale. E Infinite Loop non vuole essere una semplice capsule, bensì il primo esempio di un nuovo modello di moda sostenibile che da circolare, sulla Terra, diventa infinito nel Metaverso. D’altronde, nel mondo virtuale di Decentraland le scarpe non si usurano, non perdono valore nel tempo e sicuramente non inquinano. Più sostenibili di così!

Come acquisire un NFT Amarossa

Voci di corridoio parlano già di una nuova capsule firmata Amarossa. E visto il successo che sta avendo Infinite Loop, la notizia non sembra così lontana dalla verità.

Nel frattempo, i primi acquirenti sono riusciti ad ottenere una slip-on ecosostenibile realizzata interamente in Italia con materiali 100% riciclabili e, allo stesso tempo, un NFT numerato e certificato. Al momento dell’acquisto, infatti, è bastato inserire il digital wallet MetaMask personale per ricevere, in meno di una settimana, il proprio Non Fungible Token.

Le scarpe Amarossa Infinite Loop sono NFT generati in modo unico. Non ce ne sono due esattamente uguali e ognuno di essi può essere ufficialmente posseduto da una sola persona sulla blockchain di Polygon. Ogni scarpa virtuale, inoltre, può essere indossata dal proprio avatar all’interno di Genesis City, una città fatta di pixel e codici numerici appartenente al Metaverso di Decentraland, dove gli utenti sono chiamati a interagire tra loro come in una vita parallela, socializzando e prendendo parte all’economia della città.

Insomma, di fronte alla travolgente accoglienza riservata a questa nuova capsule, viene quasi da chiedersi se sia davvero questo il futuro della moda sostenibile. Ma naturalmente, è ancora troppo presto per rispondere. Staremo a vedere, con grande attenzione.