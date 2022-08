Organizzare un evento: il ruolo dell'Event Manager

L’organizzazione di eventi rappresenta un ambito professionale che si è notevolmente evoluto nel corso degli ultimi anni, tanto da rendere praticamente indispensabile avvalersi di una figura professionale apposita (l’Event Manager). Rispetto a quanto accadeva nel recente passato, infatti, le semplici tecniche operative e gestionali non sono più sufficienti a pianificare in maniera ottimale un evento; le attuali richieste del mercato di settore, infatti, richiedono sofisticate competenze professionali, che possono essere acquisite nell’ambito di uno specifico percorso formativo in Event Management, come quello offerto dal portale specializzato Uplevel.it.

Di cosa si occupa un manager d’eventi

La figura dell’Event Manager occupa un ruolo centrale all’interno del processo organizzativo di un evento così come durante lo svolgimento dello stesso. In linea di massima, questa figura professionale si occupa di organizzare l’evento, di coordinare il personale con direttive specifiche e, più in generale, garantire che il planning venga rispettato in ogni sua parte. L’Event Manager, in sostanza, controlla e gestisce - direttamente o indirettamente - ogni aspetto relativo all’organizzazione ed allo svolgimento di un evento avvalendosi, a seconda dei casi, di assistenti e collaboratori, nonché di uno staff di tecnici e operai per effettuare gli interventi tecnici e i lavori manuali. Il manager d’eventi, però, non è l’organizzatore ma il professionista incaricato di mettere in atto i processi organizzativi necessari a far sì che un dato evento possa avere luogo.

Nello specifico, tra le mansioni di una figura professionale di questo tipo rientrano:

la pianificazione ovvero la scelta della location, della data e dell’orario di svolgimento dell’evento. Il ‘planning’ include anche l’allestimento della location, l’organizzazione di un eventuale servizio di rinfresco, buffet o catering. Naturalmente, il processo di pianificazione viene implementato in base al tipo di committenza ed al target al quale l’evento è destinato;

ovvero la scelta della location, della data e dell’orario di svolgimento dell’evento. Il ‘planning’ include anche l’allestimento della location, l’organizzazione di un eventuale servizio di rinfresco, buffet o catering. Naturalmente, il processo di pianificazione viene implementato in base al tipo di committenza ed al target al quale l’evento è destinato; la comunicazione ; ogni evento si caratterizza tramite lo sviluppo di una propria ‘narrazione’, che si esplicita mediante scelte ben precise. È compito dell’Event Manager impostare la linea narrativa dell’evento, in relazione alle richieste o alle esigenze del cliente. L’aspetto comunicativo può essere affidato a professionisti del settore o ad agenzie di comunicazione e marketing, fermo restando che spetta all’Event Manager stabilire se le proposte formulate sono in linea o meno con l’evento;

; ogni evento si caratterizza tramite lo sviluppo di una propria ‘narrazione’, che si esplicita mediante scelte ben precise. È compito dell’Event Manager impostare la linea narrativa dell’evento, in relazione alle richieste o alle esigenze del cliente. L’aspetto comunicativo può essere affidato a professionisti del settore o ad agenzie di comunicazione e marketing, fermo restando che spetta all’Event Manager stabilire se le proposte formulate sono in linea o meno con l’evento; la g estione delle risorse a disposizione come, ad esempio, forniture, materiali e tutto quanto è necessario per garantire il perfetto svolgimento dell’evento;

a disposizione come, ad esempio, forniture, materiali e tutto quanto è necessario per garantire il perfetto svolgimento dell’evento; la supervisione ; durante l’evento, è compito del manager garantire che il personale assolva correttamente alle proprie mansioni mediante un monitoraggio in presenza;

; durante l’evento, è compito del manager garantire che il personale assolva correttamente alle proprie mansioni mediante un monitoraggio in presenza; la reportistica: all’Event Manager spetta anche il compito di rendicontare e valutare i risultati ottenuti in relazione alle richieste dei clienti ed alla tipologia di evento.

Event Manager: competenze necessarie

Ad un manager di eventi sono richieste svariate ‘soft skills’ quali spiccate capacità organizzative, flessibilità e propensione al problem solving. Queste prerogative sono indispensabili per chi svolge il ruolo dell’Event Manager, tanto per il dialogo e la coordinazione delle risorse umane a disposizione quanto per reagire in maniera proattiva ad imprevisti o incidenti di sorta. Da questo punto di vista, è anche particolarmente apprezzata la capacità di gestire lo stress, così come la leadership decisionale; in quanto responsabile di ogni aspetto concernente l’evento, il manager è chiamato spesso a fornire direttive immediate in risposta ad esigenze o urgenze anche non preventivate. Di conseguenza, sono essenziali anche le capacità comunicative interpersonali e, in particolare, quella di trasmettere istruzioni e informazioni in maniera chiara ma anche ferma e decisa.

Per quanto riguarda gli aspetti più ‘settoriali’, è innegabile che un buon manager di eventi non possa fare a meno di un’adeguata conoscenza dei principi di event management nonché del settore di pertinenza dell’evento