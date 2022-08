Volontari del mondo uniti: ecco come possiamo portare aiuto in Ucraina

Vi presentiamo la storia di Aksenia Krupenko, membro della diaspora ucraina che ha creato un tunnel di aiuti umanitari al quale partecipano volontari, donatori e filantropi di tutto il mondo e che, dall'inizio del conflitto ad oggi, ha reso possibile l'arrivo in Ucraina di ben 13 aerei provenienti dagli Stati Uniti carichi di 150 tonnellate di aiuti.

Il primo aereo che ha lasciato gli USA alla volta dell'Ucraina è stato finanziato da David Kezerashvili, ex Ministro della Difesa georgiano, che ha così dato l'avvio ad un cordone di voli finalizzati alla distribuzione degli aiuti in tutta l'Ucraina. Vi raccontiamo com'è stato possibile realizzare tutto ciò.

Nasce un ponte aereo tra Usa e Ucraina

Entrerà certamente nei libri di storia la strenua resistenza del popolo ucraino e, con essa, la mobilitazione internazionale di migliaia di volontari che da tutto il mondo assicurano al popolo ucraino la fruizione dei beni di prima necessità. A parte le primissime fasi caratterizzate da un'organizzazione ancora confusionaria, tra rifugiati assediati dal gelo dei mesi invernali e camion fermi in fila per giorni, la distribuzione degli aiuti in Ucraina si è poi straordinariamente rivelata capace di riprendersi e inquadrarsi in un programma organizzativo eccellente con il coinvolgimento sia di ONG civili sia delle forze armate.

Non senza tragiche perdite, la macchina organizzativa ha trovato nella Polonia un canale privilegiato che rende possibile il ponte aereo e la penetrazione in Ucraina degli aiuti provenienti dai Paesi Baltici, dalla Scandinavia, dall'est europeo, dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, persino dal lontano Giappone e dall'Australia.

L'aspetto militare del conflitto ha fin da subito riscosso una maggior risonanza nel mondo (ricorderete i droni dalla Turchia o i missili HIMARS dagli Stati Uniti); ma sul versante dei civili troviamo testimonianze altrettanto significative, benché decisamente meno acclamate dai mezzi di informazione. Ed è esattamente quello che vogliamo raccontarvi: come ha funzionato e come continua a funzionare la mobilitazione umanitaria? Chi ne è stato il promotore e come procede? Quali i costi? Quale la portata? I volontari delle associazioni culturali Ucraino-americane sono sempre stati in prima linea, dando un grande contributo specialmente durante le prime settimane: mentre gli ucraini cominciavano a far le valigie per raggiungere la Polonia, via cielo come via terra, i volontari erano già ad attenderli nei luoghi di frontiera per consegnare loro i beni di prima necessità.

L'esperienza diretta di Harper Simon

Tra le testimonianze dirette della macchina organizzativa di aiuti in Ucraina spicca il libro, in uscita nelle librerie americane, di Harper Simon. Maggio 2022: Simon è con due amici, passano per le loro mani attrezzature militari e materiale medico destinato a Varsavia. Ci sono giubbotti antiproiettili, elmetti, maschere antigas e molto altro.

Gli aiuti si dividono in tre categorie: specificamente militari, non letali militari e specificamente civili. Le prime due categorie richiedono la più stretta sorveglianza per non finire nel mirino delle spie russe. Un paio di mesi dopo, le milizie di Mosca intercettano un deposito militare non distante da Leopoli (Lviv), nel quale venivano nascosti soldati volontari stranieri che si preparavano al conflitto insieme ad equipaggiamento offensivo.

All'aeroporto di Varsavia, il carico di Simon viene caricato su dei camion che fanno la spola lungo il confine, il tutto coordinato da House of Ukraine, un centro culturale di San Diego (USA) ora divenuto quartier generale dell'organizzazione logistica.

Ed entra in scena Aksenia Krupenko

Bisognava anzitutto che la direzione dello sforzo umanitario provenisse da fuori l'area dei Paesi dell'Europa orientale, perché fosse più trasparente e, forse, per dare prova che questa soluzione era possibile.

Aksenia Krupenko è la protagonista: donna fortemente determinata, ucraina residente a Washington, fondatrice di un servizio di ospitalità diplomatica negli USA. A lei si deve il progetto di effettuare un volo notturno USA-Polonia dal Terminal Cargo JFG con soli due passeggeri a bordo. Al volo seguirà il trasporto del carico di aiuti in Ucraina via terra. L'Airbus A330 ha così viaggiato carico all'inverosimile di aiuti umanitari, quali prodotti per l'igiene, attrezzature per esterno, materiali medici, vestiario ed altri beni indispensabili.

In un primo tempo, si poteva ancora far arrivare gli aiuti non militari abbastanza facilmente, proprio come ha fatto Aksenia Krupenko. Con la sua non-profit Revival Foundation e l'aiuto dei collaboratori, è riuscita a raggiungere la sua comunità della diaspora, alla quale ha donato beni che inizialmente raccoglieva nel suo appartamento a Washington, irrimediabilmente strapieno in ogni più piccolo angolo. Ma ben presto, si delinea l'esigenza di spazi più ampi. Ed ecco che un provvidenziale donatore le fornisce un magazzino nel Maryland, poco distante da Washington, dal quale i volontari raccolgono e selezionano i beni da mandare al popolo ucraino. Ed arriva anche un'altra offerta: si tratta di un magazzino più ampio nella cosiddetta area dei "Tre Stati" (New York, New Jersey e Connecticut). Così, all'operazione aiuti cominciano ad unirsi migliaia di liberi cittadini accanto a varie entità associative.

Il trasporto: il nodo cruciale della missione

Risolto il problema degli spazi per lo stoccaggio degli aiuti, rimane quello del trasporto. Come farli arrivare a destinazione in tempi accettabili? Le varie compagnie di volo contattate dalla Krupenko, per tutta risposta, danno tempi lunghi diverse settimane per approntare un aereo carico di aiuti, mentre noleggiare un velivolo costa almeno un milione di dollari per singolo volo. «Sapevo che mettere insieme il denaro per ogni singolo volo avrebbe rallentato di molto il nostro sforzo di portare questi beni a coloro che ne hanno disperatamente bisogno», ammette la Krupenko.

Impossibile prendere in considerazione l'invio degli aiuti via mare, poiché i tempi si allungherebbero di più. La missione, che si fa sempre più complicata, richiede il massimo ingegno. A questo punto, Aksenia si rivolge alle compagnie di volo operanti al di fuori dell'est europeo; una ricerca che culmina nell'incontro con Igor Smelyansky, CEO di Ukrposhta, il servizio postale ucraino. Smelyansky le spiega che, a causa della chiusura dello spazio aereo del Paese, il servizio postale funziona solo con voli cargo in Polonia in collaborazione con Windrose, una compagnia aerea ucraina.

L'azione di Ukrposhta, Windrose, Etsy, Ebay e Ferrovie Nazionali

Dunque, il piano è questo: all'andata, Ukrposhta trasporta posta e merci con i voli della Windrose fino agli Stati Uniti e, al ritorno, parte da qui carica di aiuti umanitari diretta in Polonia. In questo modo, i voli possono sfruttare entrambe le direzioni Ucraina-Stati Uniti e Stati Uniti-Polonia. Il CEO della Windrose, Volodymyr Kamenchuk, si accorda allora con Aksenia per un costo non profit di 250 mila dollari a volo, incluse le spese di carico del cargo.

Ora non rimane che trovare il denaro necessario per far partire i voli. Apriamo qui una parentesi per dire che nel frattempo Ukrposhta ha voluto mantenere attiva la linfa vitale del commercio ucraino (in particolare, piccola e media impresa senza accesso alla logistica industriale): un vero atto di resistenza al piano di Mosca di annientare l'economia del Paese. Dunque, l'Ucraina ricercava degli attori importanti nel panorama commerciale per mantenere vivo il traffico di beni e merci. Etsy ed Ebay sono stati i primi a rispondere a questa richiesta di supporto, poi seguite da altre aziende, permettendo ai produttori ucraini di continuare a lavorare. E mentre l'aeroporto di Varsavia rimane l'unica sponda per i rifugiati, un altro aeroporto, quello di Lublino (sempre in Polonia), serve i movimenti dei grandi cargo.

Da Lublino, Ukrposhta prosegue la missione via terra lungo il confine con l'Ucraina e fino a Leopoli. Avendo stretto una collaborazione con le ferrovie nazionali ucraine volta alla reciproca assistenza logistica, Ukrposhta può così avvalersi dell'aiuto di Roman Senishin, Capo della Stazione Ferroviaria di Leopoli, per coordinare e spostare gli aiuti inviati da Aksenia attraverso il Paese. Inoltre, sia Ukrposhta sia le ferrovie ucraine si impegnano a coprire i costi di trasporto da e verso l'aeroporto di Lublino.

L'intervento dei georgiani David Kezerashvili

E giungiamo ad un'altra fase della missione: l'ex vice Primo Ministro georgiano Temuri Yakobashvili, cofondatore e presidente di Revival Foundation, comprende subito che la missione aiuti umanitari è una questione di vita o di morte; perciò, decideprontamente di mettere in contatto Aksenia con David Kezerashvili, ex Ministro della Difesa georgiano, oggi imprenditore e donatore per la causa ucraina. Kezerashvili si offredi coprire i costi del primo volo, dimostrando in tal modo la fattibilità di questo labirintico intreccio logistico. Ukrposhta emergerà poi come la forza motrice dell'operazione in virtù dei fondi stanziati (ad oggi esauriti).

L'enorme contributo dei georgiani rende perciò possibili tutte le fasi dell'operazione sin dall'inizio del mese di marzo, quando il primo volo riesce a solcare il cielo tra Stati Uniti e Polonia.

Con la sua entrata in scena, Aksenia Krupenko ha di fatto costruito una linea di sostegno internazionale all'Ucraina nel giro di pochi giorni: «Nessuna burocrazia, nessuna scartoffia. Abbiamo semplicemente preso accordi sulla parola e portato avanti i piani», rivela Aksenia poco prima di incrementare i voli per la Polonia dalla città di New York, il tutto mentre le grandi organizzazioni umanitarie non avevano ancora idea di come muoversi per oltrepassare il confine polacco coi loro aiuti.

Una riflessione sullo stretto legame Ucraina-Georgia: entrambi i Paesi hanno conosciuto l'ingerenza russa, vi hanno resistito strenuamente spesso aiutandosi reciprocamente. Quando la Russia è entrata in Georgia nel 2008 (all'epoca Kezerashvili era il Ministro della Difesa), l'Ucraina ha fornito armi ed aiuto alla difesa georgiana. Attualmente, un contingente georgiano è di stanza già da qualche anno sul fronte ucraino contro la Russia.

La cooperazione prosegue ancora oggi nel silenzio dei mezzi di informazione, dal momento che il governo georgiano, non avendo schieramenti politici dichiaratamente anti-russi, si mantiene decisamente passivo.

La distribuzione degli aiuti tra militari e civili

Una volta a Lublino, le balle di beni di prima necessità vengono subito caricate sui mezzi di Ukrposhta, già in attesa su strada. I camion oltrepassano il confine a Medyka (città polacca). In fila tra mezzi militari ed automobili civili, i camion di Ukrposhta attendono il controllo della polizia di frontiera per entrare in territorio ucraino. Grazie all'autorizzazione di Ukrposhta, gli aiuti di Aksenia possono procedere più speditamente del previsto. Da qui, i camion procedono verso Leopoli, dove viene scaricata una prima parte di aiuti in un magazzino di Ukrposhta, dal quale si passa alla distribuzione ai militari, alle istituzioni sanitarie ed alle organizzazioni di volontari. Il resto degli aiuti viene trasportato alla volta della stazione ferroviaria di Leopoli, da dove raggiungerà Kiev. Giunti alla stazione centrale di Kiev, Julia Pavlenko, Direttrice delle Operazioni Internazionali di Ukrposhta, supervisiona lo spostamento degli aiuti dal treno ai mezzi del servizio postale.

Ora, gli aiuti si dirigono ad un magazzino gestito dalla sorella di Aksenia, Bogdana, e dal cognato Igor. Squadre di volontari lavorano ogni giorno in questo centro di distribuzione per selezionare i beni secondo le necessità della popolazione. Arrivano dei soldati proprio mentre i volontari stanno aprendo degli scatoloni di aiuti: sono venuti a ringraziare personalmente Aksenia e a chiedere delle forniture non letali per le forze armate. Una parte del magazzino è stipata con materiale specifico messo da parte proprio per loro, tra cui medicine, tappetini ripiegabili da usare per dormire, scarpe in taglie grandi (piuttosto rare da trovare in Ucraina) ed altro ancora. Sorridono questi soldati nel prendere tra le mani dei sacchi a pelo rosa, colore che li renderebbe facilmente individuabili dal nemico.

Altro destinatario degli aiuti è Ohmatdyt, l'ospedale pediatrico più grande di tutto il Paese. Aksenia sta viaggiando dal magazzino all'ospedale con dei volontari per distribuire gli aiuti. Il personale sanitario e i pazienti raccontano la loro straziante esperienza e la funzione vitale svolta dall'ospedale, che riceve pazienti con ferite e traumi da tutta l'Ucraina. Secondo una stima dell'UNICEF, ogni giorno muoiono due bambini in Ucraina, mentre il bilancio sale a 353 bambini dall'inizio della guerra.

Aksenia sta ascoltando le storie e le testimonianze dirette dei piccoli pazienti che hanno già potuto beneficiare del primo invio di aiuti di materiale medico, come bende, disinfettanti ed altro. Sofia, tredicenne ricoverata da tre settimane per una ferita alla testa causata da una scheggia, può finalmente abbracciare Aksenia Krupenko con tutta la sua gratitudine.

Solo quattro giorni prima, Aksenia si trovava a New York ed ora è nella capitale ucraina, dove ha già donato 150 tonnellate di aiuti dall'inizio della guerra. Eppure, non vuole cantar vittoria nonostante gli eroici risultati: «Quando avremo vinto, brinderemo a champagne. Fino ad allora, c'è del lavoro da fare».

Lasciamo Aksenia, che rimarrà nel suo Paese natio. Vuole incontrare quante più persone possibile per valutare le necessità di civili e militari per poi farne un resoconto al popolo Americano e al Congresso, in vista di eventuali ulteriori sforzi. «Non sarà il nostro ultimo piano, non può esserlo. Dobbiamo raccogliere fondi per alimentare il ponte aereo».