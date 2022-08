A Pietraporzio lo spettacolo di giocoleria ed equilibrismo di Juriy Longhi

Il Comune di Pietraporzio e la Compagnia Il Melarancio di nuovo insieme per accogliere turisti e residenti in alta Valle Stura.

Sabato 6 Agosto ore 21,15

Giardini del Lago – Pietraporzio

Juriy Longhi (Cuneo) in BUBBLE STREET CIRKUS. Uno spettacolo di giocoleria: palline, torce, anelli ed equilibrismo: monociclo, funambolismo su corda molle, bilanciamento di oggetti, con coinvolgenti intermezzi di clownerie tra un numero e l’altro e frequenti momenti di interazione con i presenti; uno show brillante ed energetico per adulti e bambini. E non mancherà una sorpresa finale.

Ingresso gratuito