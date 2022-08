Valle Varaita: il tradizionale concerto di Ferragosto torna a Casteldelfino

Cambia sede il tradizionale Concerto di Ferragosto, che da “sotto le stelle” di Sampeyre dell’anno scorso passa a “quota 1300” di Casteldelfino quest’anno, seguendo l’iter del suo ideatore ed organizzatore Domenico Amorisco tornato dopo cinque anni alla guida della Capitale della Castellata nelle elezioni amministrative di ottobre 2021.

Non cambia, però, l’ora del concerto programmato originariamente alle 16,00 ma in seguito al caldo cocente di questo periodo estivo, spostato alle ore 21,00 quando a Casteldelfino, che si trova a 1300 metri di altitudine, spira una rinfrescante “brezza” per la quale si consiglia l’uso di indumenti un pochino più…. Pesanti di quelli indossati nell’estate.

La stupenda cornice del concerto di quest’anno è l’anfiteatro en plein air della Piazza “Santi del Popolo” dove file di sedie e ampie gradinate possono accogliere comodamente gli spettatori per assistere ad uno spettacolo musicale nello spettacolo dell’arte sacra di 13 Santi di bronzo a misura d’uomo e, all’occorrenza, di altrettante tende che calano automaticamente davanti alle statue dei Santi con le immagini a tutto telo degli angoli più suggestivi della capitale della Castellata.

Il concerto sarà eseguito, come da tradizione, dalla banda musicale “Conte Corrado Falletti” di Villafalletto agli ordini del maestro Claudio Boglio, in un repertorio tra il classico, il leggero e il popolare.

Si potranno, così, ascoltare brani tratti dal Nabucco, dalla Traviata, dall’Aida, dal Bolero intervallati dai brani leggeri Hello Dolly, El Porompompero e dai brani popolari Marcia dei coscritti, Piemontesina e tanti altri per concludere con la Marcia Radetzky.