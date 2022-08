La Ruota d'Oro celebra i suoi primi 25 anni e riparte da piazza Galimberti a Cuneo

A Cuneo la Ruota d'Oro Storica torna il 10 settembre e celebra i 25 anni con un'edizione speciale, che include anche una mostra di 25 auto e 25 moto storiche in piazza Galimberti, immatricolate non oltre il 1985.

La manifestazione rientra nel calendario nazionale ASI ed è promossa dalla Scuderia Veltro. Un evento che si ripete da 25 anni e che non si è fermato nemmeno negli anni della pandemia. Questa edizione segna anche la partenza, dopo tre edizioni in piazza Virginio, dal cuore della città, piazza Galimberti, dove il via sarà alle 9.30.

La valle di destinazione sarà la Vermenagna. Si parte con un primo passaggio sul viale degli Angeli, al parco della Resistenza, per poi procedere verso Beinette, Peveragno, Boves, Borgo San Dalmazzo, Roaschia, Roccavione, Robilante, Vernante e Limone Piemonte.

170 chilometri da affrontare con regolarità, per arrivare ad un paese diventato simbolo di ripartenza e che quest'anno tornerà ad ospitare anche il concerto di Ferragosto.

A Limone è previsto il pranzo e poi il ritorno a Cuneo, con le premiazioni pomeridiane al Varco. Quest'anno la gara prevede la partecipazione di 50 equipaggi e vetture, provenienti da varie aree della regione e non solo, che potranno, grazie all'organizzazione, godere di splendidi paesaggi e delle eccellenze enogastronomiche e culturali del territorio.

Un evento celebrato anche dalla vignetta di Danilo Paparelli, realizzata proprio in onore del 25ennale dell'evento, che in questo 2022 torna alle origini - in piazza Galimberti - ma con uno sguardo già rivolto al futuro.

Per info e iscrizioni Scuderia Veltro 3386262815