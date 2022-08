Mario Biondi chiude la 46ª edizione di Monfortinjazz

Chiuderà venerdì 5 agosto alle ore 21.30 la 46ª edizione di Monfortinjazz a Monforte d'Alba. E sarà una chiusura alla grandissima, con lo straordinario concerto che Mario Biondi porta ancora una volta all'Auditorium Horszowski, una vera e propria festa della musica per il ritorno alla capienza piena.



Il crooner catanese dalle molteplici anime musicali presenta all'affezionato pubblico di Monfortinjazz un concerto che ha come protagonista "Romantic", un nuovo album sull’amore che si rifà al groove degli anni 70.

«Speravo di non far sposare questo progetto con un periodo di guerra. Credo che una visione romantica della vita sia salvifica. Ha radici profonde che mi hanno aiutato, mostrandomi il lato migliore delle cose. In fondo sono un folle sognatore, a volte in modo quasi utopistico».

In scaletta brani cult, inediti e rivisitazioni con il jazz che sposa il soul. Tra questi spiccano Take It As It Comes, la versione inglese di Prendila così di Battisti e Ricuordate in duetto con Lina Sastri.

«Puntiamo sulle atmosfere romantiche, non troppo sdolcinate. Un mix di sonorità e ritmo. Pezzi che mi hanno colpito e coinvolto. Sono cresciuto con i Pink Floyd e il rock. Ho amato visceralmente James Brown al quale ho sempre invidiato le spaccate esibite fino a settanta anni. Per me, due metri su 120 kg, sarebbe troppo impegnativo».