Rifreddese costruisce e regala alla collettività una “casetta dei libri”

Da alcune settimane Rifreddo - oltre alla “Casetta dei libri” sotto l’ala comunale voluta dal sindaco Cesare Cavallo - dispone di un altro luogo in cui chiunque può liberamente prendere o posare un libro da leggere. Infatti, nella piazza della chiesa di San Nicolao, nelle vicinanze della Panchina gigante, è spuntata una bella edicoletta in legno piena di libri.

Autori del bellissimo gesto due residenti della zona: Adolfo Giusiano che l’ha materialmente realizzata e Nadia De Gregori, che ne è stata un po' l’ideatrice.

“Fa davvero piacere - ha commentato il primo cittadino - vedere che ci sono persone che pensano alla collettività e ci tengono a rendere il nostro paese sempre più bello ed attraente. Per questo ci tengo a ringraziare pubblicamente i due concittadini. Più in generale credo che se noi tutti mettessimo più sovente in evidenza gesti come questo, avremo da un lato una visione meno distorta dell’interesse dei cittadini alla cosa pubblica, e dall’altro potremo addirittura cercare di creare un effetto emulativo”.

Alta la qualità realizzativa del manufatto: essendo provvisto di tettino, vetri e porta consente anche di mantenere al sicuro le opere letterarie che contiene.