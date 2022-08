Saluzzo, una “Mezz’ora canonica” sotto il cielo d’estate con Padre Filip e il suo chierichetto

Filippo Bessone e Luca Occelli, alias Padre Filip e il suo chierichetto, divertiranno il pubblico, venerdì sera, 5 agosto alle 21, alla Villa Belvedere Radicati, nello spazio esterno della dimora, sulla strada collinare (via San Bernardino 17).

Dopo la bellissima serata dello scorso anno, con un repertorio giocato su Dante, sarà in parte una sorpresa il programma di venerdì. "Del resto ogni spettacolo, è a se stante, unico, senza scaletta, perché si va "a braccio" con il pubblico. Sottolinea il mattatore Pippo Bessone che alcune anticipazioni sull’appuntamento saluzzese, in una location che ama, le dice .” Si parlerà dell’ amore in Langa, un’ “operazione" che si fa senza aver opportunità di raccontare” narrando storie del passato, delle nostre nonne, storie dal sapore fenogliano.

Il tutto in una performance in stile La "mezz' ora canonica", nata per divertire, stupire, con giochi di parole in dialetto carrucese/ cuneese, parodie, parabole, ma anche con canzoni cantate con passione, sotto il cielo d’estate.

Biglietto 10 euro. Prenotazioni consigliata. Per informazioni

Associazione Arte Terra e Cielo cell. 333 4414 980 . www.villabelvedereradicati.it

Durante la serata servizio bar di "Caffè Intervallo".

FILIPPO BESSONE (Padre Filip)

Nato a Carrù dove vive tuttora. E’ stato autore di tutte le storie musicate dei Trelilu fino al 2012 data che ha segnato il termine della sua partecipazione come cantante e frontman del gruppo. E’ stato autore della parte letteraria e cantante del trio Para-Guai, vincitori del festival Gaber nel 2005. E’ stato ideatore, assieme all’amico e musicista Claudio Dadone, di un progetto teatrale in lingua italiana dal titolo "L’ora Canonica". Assieme all’attore e musicista Luca Occelli e all’amico Azio Citi hanno dato vita ad una formazione che si chiama “La mezz’ora canonica”.

 LUCA OCCELLI (Il Chierichetto)

Nato a Cuneo nel 1971. Dopo aver frequentato L'Accademia Teatrale "G. Toselli"; di Cuneo, diretta da Chiara Giordanengo e Michele Viale, frequenta la Scuola del Teatro Stabile di Torino, diretta da Luca Ronconi, diplomandosi 1995. Ha Collaborato con le seguenti compagnie teatrali: “Il Gruppo della Rocca”(Torino), “Teatro Garybaldi- Settimo”, “Teatro Popolare di Roma”, “Compagnia del Teatro Alfieri” (Torino), “Academia Montis Regalis” (Mondovì-CN), “Assemblea Teatro”(Torino), Compagnia “Santibriganti” (Torino), “Compagnia Teatro della Gramigna”(Cuneo).

Collabora esibendosi in vari spettacoli teatrali con: Filippo Bessone, il musicista Franco Olivero, il musicista- drammaturgo Orlando Manfredi e con l’arpista Valentina Meinero.