Corsa in montagna: Francesca Ghelfi ancora tricolore

Doppia conferma nei Campionati italiani assoluti di corsa in montagna, dopo la seconda prova di sola salita.

A Premana (Lecco) conquistano il tricolore, come nella scorsa stagione, Cesare Maestri e Francesca Ghelfi.

La portacolori della Podistica Valle Varaita coglie il suo secondo successo di fila.

Nella gara juniores di 5,38 km è l’oro europeo under 20 di salita e discesa Elia Mattio (Pod. Valle Varaita) a prendersi nettamente il successo parziale in 31:23 e anche il tricolore per il secondo anno consecutivo. Sul podio di giornata è affiancato dal compagno di club Simone Giolitti (Pod. Valle Varaita, 32:31) e da Nicolò Lora Moretto (Gsa Valsesia, 32:58).

Nel campionato italiano di categoria svetta Mattio (80 punti), alle sue spalle in due chiudono a 76 con il secondo posto di Giolitti e il terzo di Matteo Bardea (Atl. Valle Brembana).