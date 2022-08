Motori: Andrea Montagnana al lavoro in vista della Dunlop Cup

Ultime sessioni di allenamento in pista per il pilota saviglianese Andrea Montagnana (M.C. Bisalta Drivers Cuneo) in vista dell’appuntamento con il prossimo round della Dunlop Cup che si disputerà sul circuito internazionale del Mugello.

Andrea sarà impegnato nella categoria Rookie 600 cc con la Suzuki gsx-r dove tenterà di districarsi tra i numerosi piloti in griglia.

Un ringraziamento particolare va a Ezio, per il sempre prezioso supporto a alle aziende che sostengono Andrea nella stagione 2022: Farmacia Monchiero, Sinecura, Vitality Wellness, Daniele & Tesio soccorso stradale, Carrozzeria Chiapello e Colorsystem.