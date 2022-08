Skiroll: Elisa Sordello domina l'individuale della Coppa Italia a Grondona

Grondona, in provincia di Alessandria, ha ospitato la 5ª tappa della Coppa Italia Cascina Bianca.

Gli atleti si sono sfidati in un’individuale a cronometro in salita a tecnica classica: la competizione, valida anche come 12° Memorial Cochis, è stata organizzata dallo Sci Club Serravalle Scrivia.

Tra le donne successo per Elisa Sordello (Alpi Marittime) si è imposta su Paola Beri (Nordik Ski Valsassina) con un vantaggio di 32''7. Al terzo posto Anna Maria Ghiddi (Olimpic Lama).

Al maschile, buona la prova del cuneese Gabriele Rigaudo (Alpi Marittime) che chiude la sua prestazione piazzandosi al 7° posto ma vincendo la speciale classifica giovanile. 11ª piazza per Emanuele Becchis (Alpi Marittime) mentre Andrea Seffusatti (Sci Nordico Serravalle Scrivia) chiude al 30° posto. La gara è stata vinta da Michael Galassi (SC Orsago) che conferma il suo ottimo stato di forma, davanti a Matteo Tanel (Team Robinson), giunto 2°, e Riccardo Lorenzo Masiero (SC Valdobbiadene) che ha chiuso al 3° posto.