Successo al "Rally della Lana": Matteo Giordano e Manuela Siragusa ipotecano la Suzuki Rally Cup

Oltre ogni più rosea previsione, arriva la quarta vittoria in cinque gare della Suzuki Rally Cup per Matteo Giordano e Manuela Siragusa.

A bordo della Swift della Tiesse Asti, in collaborazione con Alma Racing e Kimera Racing, la coppia cuneese ha inanellato un'altra gara da ricordare e, complice il k.o. dell'equipaggio Pellè-Luraschi, è ad un passo dalla vittoria del trofeo monomarca giapponese a tre gare dal termine.

Lo svolgimento del "Rally della Lana" è un film già visto: pronti, via e la prima prova speciale di venerdì sera, in notturna e lunga ben 23 km, viene dominata dalla Swift numero 79 che rifila 19 secondi netti alla coppia ossolana Iani-Puliani.Il sabato altre prove speciali vinte, ritmo di gara costante ed alla fine proprio sui biellesi Iani-Puliani il vantaggio è stato di oltre trentatre secondi: un vero e proprio trionfo.

Dopo il podio, Giordano e Siragusa sono consapevoli di aver compiuto un passo decisivo in un campionato finora di straordinaria qualità e praticamente dominato: "Eravamo consapevoli delle difficoltà di questo rally, la cui prova iniziale è stata bellissima da guidare ma ricca di insidie dovute al correre con il buio. Il tempo ottenuto venerdì sera ci ha dato consapevolezza, sabato abbiamo spinto senza esagerare ma non pensavamo di infliggere oltre trenta secondi all'equipaggio Iani-Puliani, molto competitivo. Siamo felici, questo "Rally della Lana" conferma la bontà della nostra vettura ed i risultati ottenuti non sono figli del caso: a fine agosto vogliamo chiudere i conti al "Mille Miglia"...ma ora vogliamo staccare la spina per qualche giorno!".