Festa per i 100 anni della borgarina Caterina Pepino

Ha festeggiato 100 anni alla Casa Di Riposo Istituto Imberti Grandis di Valdieri. Grande gioia per Caterina Pepino, nata ad Andonno e trasferita a Borgo San Dalmazzo negli anni '40. Qui ha gestito per lungo tempo una storica osteria in via Roma, insieme al marito. Dopo essere rimasta vedova ha deciso di ritornare in valle Gesso.

A festeggiare la centenaria, sabato 30 luglio, anche la vicesindaca Clelia Imberti e l'assessore Michela Galvagno: “I migliori auguri a Caterina da parte di tutta l'amministrazione di Borgo San Dalmazzo”.