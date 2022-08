Le stazioni di Cuneo Neve aperte anche in estate

Le stazioni di Cuneo Neve sono “aperte d’estate”. E sono l’habitat ideale per trascorrere una vacanza rigenerante con un’offerta turistica che va dalle escursioni, al trekking, alle gite in bici su sentieri panoramici adatti anche ai più piccoli e prosegue con lo yoga in alta quota, spettacoli di musica e cabaret, cene panoramiche tra le stelle in un mix tra benessere, relax e divertimento.



“Una meta perfetta per chi vuole trascorrere qualche giorno o una pausa più lunga nella natura, lontano dal caldo afoso, a contatto con un panorama mozzafiato – commenta il presidente di Cuneo Neve, Roberto Gosso - . Vette, ghiacciai, sentieri, laghi e torrenti. Ce n’è davvero per tutti i gusti! Vi invitiamo a visitare le pagine Facebook e i profili Instagram per scendere nel dettaglio e organizzare la vacanza che preferite”.



Nel mese di agosto, Artesina propone il Summer Park, il Bob Estivo, Bike Park e Tubing. La Seggiovia Castellino accompagna in quota gli appassionati del Pian della Turra all'omonima Baita, aperte anche la Baita del Colletto e, su prenotazione, la Baita del Rocche. Per gli affezionati dello hata yoga, come ogni anno, riprendono le lezioni giornaliere.



Per chi ama le escursioni, a Frabosa Soprana, operative le seggiovie Monte Moro e Mongrosso - Burrino (dall'11 al 28 agosto compresi).



A Pontechianale, la seggiovia è attiva tutti i giorni, aperto il rifugio Helios con la possibilità di noleggio bici.



A Lurisia, per salire al Monte Pigna, la cabinovia sarà in funzione il 21 agosto per un evento religioso in quota. Anche a Garessio 2000 la seggiovia del Monte Berlino è aperta nel mese di agosto con la possibilità di trasportare comodamente le biciclette.



A Viola St Grèè operativo il bike park, dal 6 al 22 agosto tutti i giorni. Rucaski d’estate si trasforma nel paradiso dei più piccoli con il “Tappeto Baby” per il nuovo Baby Bike Park oltre alla nuova pista di Tubing di 150 metri.



Aperto anche lo Chalet Rucas con servizio bar e ristorante a pranzo, di sabato, sulla terrazza Dj set e apericena con grigliata.



A Sampeyre, aperte le due seggiovie nei fine settimana di agosto e a Ferragosto con possibilità di fare trekking e bike portando i mezzi sulle seggiovie e noleggiare le e-bike al centro sportivo.



I rifugi sono aperti tutti i giorni. A Sangiacomo Cardini Ski, la seggiovia del Monte Alpet è aperta tutti i giorni: si può praticare yoga, gustare massaggi rilassanti nella faggeta e praticare shiatsu e per chi apprezza le emozioni più adrenaliniche il bike park con le discese di downhill pensate per Bikers esperti ma anche per chi muove i primi passi in grazie ai maestri ed alla possibilità di noleggiare le bike. Aperta anche “la Grupia”, la baita con i piatti tipici con prodotti locali.



Un intenso programma di attività sportive, musicali, ludiche con laboratori dedicati ai più piccoli e passeggiate in notturna a Pian Munè, dove la seggiovia e i rifugi saranno aperti tutti i giorni. Dalle storie di Barbalùc, il cantastorie che accompagna i suoi racconti con la ghironda (domenica 7 agosto con orari a scelta: 11.00 – 12.00 – 14.00), alla notturna di San Lorenzo, al laboratorio sul miele, alla salita al tramonto con le Mtb elettriche verso il rifugio in quota con cena alla Baita, alla grigliata e alla festa con musica in entrambi i rifugi il 15 agosto. Alla Riserva Bianca di Limone Piemonte, i concerti al lago Terrasole: il 6 agosto “Pulin & the Little Mice” e il 19 agosto “Madamè” entrambi gli appuntamenti alle ore 12 con Cabanaira e telecabina Bottero aperte tutti i giorni di agosto.



Show e test drive di auto sportive con il Gino Speed show il 6 agosto, trekking a cavallo, indoor cycling a 2000 metri, poi yoga in alta quota, davanti al panorama mozzafiato delle Alpi, torneo di paddel, grigliata di Ferragosto in Conca, spettacoli con i comici di Zelig, serate canore, cinema all’aperto, il Monge Day – sfilata canina con esibizione dell’unità cinofila della Polizia di Stato – tra i tanti eventi del ricco calendario estivo di Pratonevoso.