Da alcuni giorni la città di Cuneo ha tre nuovi stalli di sosta per i portatori di handicap.

Le delibere che annunciavano i lavori di posa degli stalli - e le conseguenti modifiche alla viabilità nei giorni di lavoro per le aree coinvolte - sono datate alla fine del mese scorso.

I tre nuovi stalli si trovano in via Sebastiano Grandis a fronte del civico 15, via Vittorio Bersezio a fronte del civico 4 e via Aurora a fronte del civico 5.