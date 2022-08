Cuneo, lavori per i nuovi semafori davanti a "Itis" e "Grandis": ecco le modifiche alla viabilità

Sono partiti ieri (1° agosto) i lavori di realizzazione dei nuovi semafori in corrispondenza degli attraversamenti pedonali di corso IV Novembre e di corso Alcide De Gasperi, a Cuneo.

Dal costo complessivo di 207.000 euro - di cui 75.000 di appalto e 132.000 per acquisto di impianti e macchinari - e affidati alla ditta Giubergia & Armando srl, i lavori puntano a potenziare l'attenzione e la sicurezza stradale davanti a due istituti scolastici cittadini particolarmente frequentati (ad oggi interessati da un servizio specifico a carico della polizia locale).

Le chiusure e le modifiche alla viabilità

L'ordinanza presente sull'albo pretorio del Comune cuneese, che modifica la viabilità in alcune zone specifiche della città, è stata resa necessaria resa necessaria proprio dall'intervento di realizzazione degli impianti semaforici.

Coinvolge corso IV Novembre per il marciapiede (ambo i lati) in corrispondenza dei civici 16 e 17, via Felice Cavallotti all'angolo con corso IV Novembre sul lato dei civici pari e corso Alcide De Gasperi per il marciapiede (ambo i lati) in corrispondenza dei civici 30 e 33, in particolare nei giorni sino al 12 agosto.

Nello specifico:

Dalle 7.30 di ieri (1 agosto) sino a cessata necessità nella giornata del 5 agosto, è stato instaurato un divieto di sosta con rimozione forzata in via Felice Cavallotti, in un tratto corrispondente a cinque stalli di sosta più quelli riservati alle moto.

Allo stesso modo, dalle 8 di ieri (1 agosto) alle 19 di mercoledì 3 agosto in corso IV Novembre lungo il tratto di strada compreso tra piazzale della Libertà e largo De Amicis, è stata instaurata la chiusura al transito veicolare. Essa si sposterà, poi, dalle 8 di giovedì 4 agosto alle 19 del 5 agosto, nel resto del corso.

Dalle 8 dell'8 agosto sino a cessata necessità nella giornata del 12 agosto, infine, in corso Alcide De Gasperi verrà istituita la chiusura al transito veicolare.