Dronero, messo in sicurezza l'incrocio del ponte della Madonnina

Risale alla scorsa settimana la segnalazione fatta su "Sei di Dronero se" riguardo la pericolosità dell'incrocio del ponte della Madonnina con la strada provinciale che collega Dronero e Busca.

Qui, a causa degli alti alberi, davvero scarsa era la visibilità. La segnalazione è poi giunta in comune, con la verifica da parte degli organi competenti che nella giornata di ieri, lunedì 1 agosto, hanno effettuato il tempestivo intervento.

L'incrocio è ora messo in sicurezza. Una pagina, quella di "Sei di Dronero s"e, a volte anche oggetto di polemiche: in questo caso, invece, utilizzata come mezzo efficace per il confronto e la comunicazione, per una Dronero dove la parola "valorizzazione" desidera andare di di pari passo con il significativo essere comunità.