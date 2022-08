Le opere di Carlà Tomatis esposte in municipio a Niella Tanaro

"Mistero, paradosso sono la cifra di miti dei piu antichi e potenti della cultura occidentale, sottolineando la violenza psicologica e la separazione tra madre e figlia.

Le sue opere fanno parte di un progetto di sogni come approccio dell'inconscio e nei rapporti umani, in modo relativamente astratto come musica aerea, espressiva e con ritmi insoliti in una ricchissima tavolozza di colori. Attraverso il suo pennellare esplica la sua consapevole maturità come accettazione del fato."

Non ha certo bisogno di presentazioni l'opera di Carlà Tomatis, nota artista del monregalese che ha esposto in tutto il mondo. Un notevole curriculum artistico con esposizioni prestigiose, tra cui all’Expo di Milano, al festival Art di Spoleto, al premio Modigliani, a Venezia alla Scuola di San Teodoro, presentate da importanti critici d’arte tra cui Vittorio Sgarbi e Paolo Levi.

Questa volta le opere della pittrice fanno tappa a Niella Tanaro, in municipio, per un nuovo appuntamento dell'iniziativa "Niella apre le prote all'arte", curata dalla consigliera Chiara Bertola.

La mostra, come sempre a ingresso libero, sarà fruibile da tutti nello scalone del municipio.