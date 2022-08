Mobilitazione social per trovare il border collie di un giovane malgaro straniero

Corre via social, pubblicato sulla seguitissima pagina Facebook "Lo splendore dei monti e delle valli della provincia di Cuneo", l'appello di Patrizia, che chiede la collaborazione e la solidarietà di tutti nell'aiutare un giovane malgaro che ha le pecore nella zona dei laghi di Roburent, in alta Valle Stura.

A questo giovane ragazzo originario del Burkina Faso - scrive Patrizia - è stato rubato dagli escursionisti il suo border collie di meno di un anno. Essendo un cucciolo posso capire che li abbia seguiti, capita spesso che i cani dei pastori seguano i turisti in cerca di cibo e coccole, ma non sono mai abbandonati e ai pastori servono per il loro lavoro. Chi lo avesse preso con sé è pregato di restituirlo, grazie.

L'appello è stato condiviso centinaia di volte. Anche Targatocn ha deciso di dare visibilità alla vicenda, sperando che chi ha preso il cane legga e decida di restituire il cucciolo al suo proprietario.