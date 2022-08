Racconigi, malore per il sindaco Valerio Oderda. Sottoposto a intervento chirurgico

Nella giornata di domenica 31 luglio, presso l’ospedale Civile Sant’Annunziata di Savigliano ove si era recato autonomamente per un lieve malore, il sindaco di Racconigi Valerio Oderda è stato sottoposto a un intervento chirurgico in ambito cardiologico.



Le condizioni del sindaco Oderda sono in netto miglioramento e non destano particolari preoccupazioni, anche se saranno necessari alcuni giorni di riposo e di osservazione presso il nosocomio saviglianese per controllare il corretto decorso post-operatorio.



«Abbiamo sentito Valerio molte volte in queste ore e siamo stati da lui stesso tranquillati sul suo stato di salute - commenta il vicesindaco Alessandro Tribaudino -. Ora deve solo restare tranquillo a riposo e non deve pensare ad altro che a rimettersi in forze. Noi lo aspettiamo presto più forte di prima alla guida di Racconigi».

Cinquantotto anni, di professione assicuratore, Oderda guida l’Amministrazione racconigese dal 2017. Nel giugno scorso la riconferma a sindaco, dopo la contesa elettorale che lo aveva contrapposto a Patrizia Gorgo.