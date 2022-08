Seggiovia sempre aperta a Pian Munè di Paesana con tanti eventi per i bimbi

Per tutto il mese di agosto la seggiovia di Pian Munè rimarrà aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con la promozione “Pranzo in quota + seggiovia” a soli 20 euro.

La promozione comprende pranzo alla baita in quota con antipasto, piatto a scelta, dolce e acqua e andata e ritorno in seggiovia (orari seggiovia dalle 9 alle 17). Rivolgersi al rifugio a valle per attivare la promo. Prenotazione gradita tramite messaggio whatsapp al 3286925406

Domenica 7 agosto

Doppio appuntamento per bambini e famiglie con il ritorno dell’amico Barbaluc con la sua ghironda per immergervi in un mondo di storie in musica nel Bosco della Trebulina. Appuntamenti alle 11 o alle 12 o alle 14. Rivolgetevi al banco accoglienza per ottenere il timbro sul manuale dell’esploratore e ritirare il gadget.

Caccia ai tesori del risparmio energetico nel bosco con eViso. A partire dalle ore 11.00 e per tutto il giorno al parco giochi per divertire tutti i bambini. Ritirate la vostra mappa e partite per la ricerca nel bosco!

Camminate in programma per il mese di agosto

Mercoledì 10 agosto e sabato 13 agosto passeggiate notturne dedicate alle stelle cadenti adatte a tutti, partenza alle 21 dal rifugio a valle e in circa mezz’ora arrivo al punto panoramico per osservare il cielo stellato dove buttare a terra la propria coperta e godersi la tranquillità della notte d’estate in montagna.

Costo 5 euro adulto, bambini gratuiti.

Prenotazione via whatsapp al numero 3286925406.

Venerdi 12 agosto camminata notturna per adulti a Testa di Garitta Nuova con guida escursionistica ambientale.

Partenza alle 17 dal rifugio a valle, salita alla cima con brevi soste lungo il percorso, al rientro cena alla baita in quota e discesa con luci frontali o torce.

Dislivello in salita circa 900 metri, possibilità di ridurre i tempi e il percorso prendendo la seggiovia che porta al rifugio in quota entro le 16.50 per attendere in quota il gruppo.

Materiale necessario: abbigliamento a cipolla, torcia frontale, scarpe da trekking.