Mobilitazione, questa mattina, in centro a Savigliano, nella centrale piazza del Popolo, per il recupero di un esemplare di gabbiano reale, finito chissà come in città.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Savigliano e una squadra da Cuneo, che hanno provveduto a catturare l'animale e a consegnarlo agli enti preposti per valutarne le condizioni di salute.