Alcune ditte che si occupano di riparazioni di auto usate potrebbero essere interessati anche all’acquisto auto non marcianti oppure di auto incidentate. Si tratta di una categoria particolarmente richiesta per un semplice motivo: necessità di andare a recuperare da questi veicoli dei pezzi di ricambio molto importanti.

Infatti questo tipo di officina lavora molto con i pezzi di ricambio, perché consente di poter andare a essere rivenduto oppure essere utilizzato per rimettere una vettura utilizzata a nuovo e poi rivenduto ad una buona cifra sul mercato. Da questo punto di vista possiamo essere seguiti anche online perché esistono tantissimi siti di questo genere, alcuni tra i quali veramente facili ed intuitivi da usare dove possiamo richiedere una valutazione della nostra auto incidentata o ferma o addirittura richiedere dei pezzi di ricambi specifici, con lasco seguente magari riparazione della nostra vettura usata.

Dal punto di vista pratico, è facile dire che se ci serve, ad esempio un pezzo di ricambio e lo troviamo, questa officina può anche eseguire la riparazione, altrimenti possiamo diventare i suoi fornitori di pezzi di ricambio se abbiamo una vettura che non funziona e vogliamo monetizzarla invece che demolirla e basta.

Infatti, quando la nostra auto non funziona più quello che pensiamo di fare è semplicemente sbarazzarcene a minor costo possibile, perché magari noi sappiamo che potrebbe essere particolarmente interessante e fare gola a dei professionisti del settore che si occupano appunto di demolizioni e che basano la propria attività sulla vendita di pezzi di ricambio.

Come avviene la compravendita di macchine ferme o incidentate

La prima cosa che potremmo ritenere interessante è la necessità di farci effettuare una valutazione economica di quanto ci darebbero per la vendita della nostra auto, anche incidentata o anche ridotta in stato di fermo, pronta per essere demolita. Non tutti sanno, infatti, che le auto possono essere vendute ad una di queste ditte di demolizioni che include anche una buona officina, anche quando non sono in perfetto stato e sono inservibili. Questo può consentire di avere un buon gruzzoletto perché magari ci viene fatta una bella valutazione e quello che pensavamo essere un rottame diventa una fonte di guadagno.

Ma come avviene il pagamento? Questa è la parte più interessante: il pagamento avviene in contanti e ci viene fatta un’ottima valutazione ma comunque pur essendo buono il pagamento non viene posticipato o differito ma avviene in contanti alla cessione della vettura. Naturalmente viene pagato anche il passaggio di proprietà. La valutazione viene effettuata in base alla marca e al modello della vettura che vogliamo chiedere oltre che alle sue condizioni. Perché è più che legittimo che ci siano delle letture che possono essere più interessanti per questa attività e vetture che invece magari trovano meno riscontro.

Paradossalmente le auto che sono più vecchie o che comunque circola da meno sulle strade potrebbero anche rivelarsi più interessanti per questo tipo di attività, perché hanno dei pezzi di ricambio che non sono disponibili prontamente sul mercato, non appena servono e probabilmente a volte hanno già a chi vendere i pezzi di ricambio.